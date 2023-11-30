الخميس 30 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

البورصة تفحص قيد تخفيض رأسمال "القاهرة للإسكان" إلى 448.18 مليون جنيه

البورصة
البورصة

قالت إدارة البورصة، إن شركة القاهرة للإسكان والتعمير، تقدمت بمستندات قيد تخفيض رأس المال المصدر من 450.14 مليون جنيه إلى 448.181 مليون جنيه، بتخفيض قدره 1.958 مليون جنيه.

وأوضحت البورصة، في بيان، اليوم الخميس، أن تخفيض رأس المال عن طريق إعدام أسهم الخزينة البالغ عددها 3.916 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.5 جنيه للسهم.

وأضافت أن المستندات المقدمة من الشركة جاري فحصها واستكمالها لعرضها على لجنة القيد.

يشار إلى أن القاهرة للإسكان والتعمير، سجلت صافي ربح بلغ 14 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل 83.25 مليون جنيه أرباحًا خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 262.27 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 2.09 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبشأن القوائم المستقلة، حققت الشركة أرباح خلال التسعة أشهر بلغت 24.96 مليون جنيه أرباحا بنهاية سبتمبر، مقابل 11.06 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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