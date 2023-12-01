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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 1-12-2023

الدولار
الدولار

سعر الدولار في البنوك المصرية من أهم الخدمات الاقتصادية التي ينشرها موقع الدستور بصورة دورية للقراء لرصد استقراره أمام الجنيه المصري في مختلف معاملاته. 

 

ننشر في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 1-12-2023 وفق معاملات البنك المركزي المصري.
 

سعر الدولار اليوم في مصر 

سعر الدولار في معاملات البنك المركزي المصري اليوم الجمعة 

30.8414 جنيه للشراء 
30.9386 جنيه للبيع 
 

سعر الدولار في معاملات البنك الأهلي المصري  اليوم الجمعة

30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
 

سعر الدولار في معاملات بنك مصر  اليوم الجمعة 

30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
 

سعر الدولار في معاملات بنك الإسكندرية اليوم الجمعة 

30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع

 

سعر الدولار في معاملات بنك قناة السويس اليوم الجمعة 

30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
 

سعر الدولار في معاملات بنك التعمير والإسكان اليوم الجمعة 

30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
 

سعر الدولار في معاملات البنك التجاري الدولي cib اليوم الجمعة 

30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
 

أسعار الذهب في مصر تترقب تطورات سوق الدولار

سعر الدولار اليوم فى مصر.. أسعار العملات الأجنبية الأربعاء 29-11-2023

أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 1-12-2023
 

يورو
33.8643 جنيه للشراء 
34.0111 جنيه للبيع 

جنيه إسترلينى
39.1117 جنيه للشراء 
39.2895 جنيه للبيع 

دولار كندى
22.7180 جنيه للشراء 
22.8190 جنيه للبيع 

كرون دانمركى 
4.5421 جنيه للشراء 
4.5615 جنيه للبيع 

كرون نرويجى
2.8993 جنيه للشراء 
2.9122 جنيه للبيع 

كرون سويدى
2.9812 جنيه للشراء 
2.9943 جنيه للبيع 

فرنك سويسرى 
35.1666 جنيه للشراء 
35.3328 جنيه للبيع 

100 ين يابانى
20.8851 جنيه للشراء 
20.9732 جنيه للبيع 

ريال سعـودى
8.2184 جنيه للشراء 
8.2530 جنيه للبيع 

دينار كويتى
99.9306 جنيه للشراء 
100.3780 جنيه للبيع 

درهم اماراتى 
8.3943 جنيه للشراء 
8.4314 جنيه للبيع 

دولار استرالى 
20.4098 جنيه للشراء 
20.5008 جنيه للبيع 

دينار البحرين 
81.7722 جنيه للشراء 
82.1269 جنيه للبيع 

ريال عمانى 
80.0732 جنيه للشراء 
80.4202 جنيه للبيع 

ريال قطرى
8.4664 جنيه للشراء 
8.5039 جنيه للبيع 

دينار اردنـى
43.4233 جنيه للشراء 
43.6590 جنيه للبيع 

يوان صينى 
4.3244 جنيه للشراء 
4.3436 جنيه للبيع 
 

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