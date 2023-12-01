سعر الدولار فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 1-12-2023
سعر الدولار في البنوك المصرية من أهم الخدمات الاقتصادية التي ينشرها موقع الدستور بصورة دورية للقراء لرصد استقراره أمام الجنيه المصري في مختلف معاملاته.
ننشر في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 1-12-2023 وفق معاملات البنك المركزي المصري.
سعر الدولار اليوم في مصر
سعر الدولار في معاملات البنك المركزي المصري اليوم الجمعة
30.8414 جنيه للشراء
30.9386 جنيه للبيع
سعر الدولار في معاملات البنك الأهلي المصري اليوم الجمعة
30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
سعر الدولار في معاملات بنك مصر اليوم الجمعة
30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
سعر الدولار في معاملات بنك الإسكندرية اليوم الجمعة
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار في معاملات بنك قناة السويس اليوم الجمعة
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار في معاملات بنك التعمير والإسكان اليوم الجمعة
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار في معاملات البنك التجاري الدولي cib اليوم الجمعة
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 1-12-2023
يورو
33.8643 جنيه للشراء
34.0111 جنيه للبيع
جنيه إسترلينى
39.1117 جنيه للشراء
39.2895 جنيه للبيع
دولار كندى
22.7180 جنيه للشراء
22.8190 جنيه للبيع
كرون دانمركى
4.5421 جنيه للشراء
4.5615 جنيه للبيع
كرون نرويجى
2.8993 جنيه للشراء
2.9122 جنيه للبيع
كرون سويدى
2.9812 جنيه للشراء
2.9943 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
35.1666 جنيه للشراء
35.3328 جنيه للبيع
100 ين يابانى
20.8851 جنيه للشراء
20.9732 جنيه للبيع
ريال سعـودى
8.2184 جنيه للشراء
8.2530 جنيه للبيع
دينار كويتى
99.9306 جنيه للشراء
100.3780 جنيه للبيع
درهم اماراتى
8.3943 جنيه للشراء
8.4314 جنيه للبيع
دولار استرالى
20.4098 جنيه للشراء
20.5008 جنيه للبيع
دينار البحرين
81.7722 جنيه للشراء
82.1269 جنيه للبيع
ريال عمانى
80.0732 جنيه للشراء
80.4202 جنيه للبيع
ريال قطرى
8.4664 جنيه للشراء
8.5039 جنيه للبيع
دينار اردنـى
43.4233 جنيه للشراء
43.6590 جنيه للبيع
يوان صينى
4.3244 جنيه للشراء
4.3436 جنيه للبيع