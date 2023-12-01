سعر الدولار فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 1-12-2023

سعر الدولار في البنوك المصرية من أهم الخدمات الاقتصادية التي ينشرها موقع الدستور بصورة دورية للقراء لرصد استقراره أمام الجنيه المصري في مختلف معاملاته.

ننشر في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 1-12-2023 وفق معاملات البنك المركزي المصري.



سعر الدولار اليوم في مصر

سعر الدولار في معاملات البنك المركزي المصري اليوم الجمعة

30.8414 جنيه للشراء

30.9386 جنيه للبيع



سعر الدولار في معاملات البنك الأهلي المصري اليوم الجمعة

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع



سعر الدولار في معاملات بنك مصر اليوم الجمعة

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع



سعر الدولار في معاملات بنك الإسكندرية اليوم الجمعة

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار في معاملات بنك قناة السويس اليوم الجمعة

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع



سعر الدولار في معاملات بنك التعمير والإسكان اليوم الجمعة

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع



سعر الدولار في معاملات البنك التجاري الدولي cib اليوم الجمعة

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع



أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 1-12-2023



يورو

33.8643 جنيه للشراء

34.0111 جنيه للبيع

جنيه إسترلينى

39.1117 جنيه للشراء

39.2895 جنيه للبيع

دولار كندى

22.7180 جنيه للشراء

22.8190 جنيه للبيع

كرون دانمركى

4.5421 جنيه للشراء

4.5615 جنيه للبيع

كرون نرويجى

2.8993 جنيه للشراء

2.9122 جنيه للبيع

كرون سويدى

2.9812 جنيه للشراء

2.9943 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

35.1666 جنيه للشراء

35.3328 جنيه للبيع

100 ين يابانى

20.8851 جنيه للشراء

20.9732 جنيه للبيع

ريال سعـودى

8.2184 جنيه للشراء

8.2530 جنيه للبيع

دينار كويتى

99.9306 جنيه للشراء

100.3780 جنيه للبيع

درهم اماراتى

8.3943 جنيه للشراء

8.4314 جنيه للبيع

دولار استرالى

20.4098 جنيه للشراء

20.5008 جنيه للبيع

دينار البحرين

81.7722 جنيه للشراء

82.1269 جنيه للبيع

ريال عمانى

80.0732 جنيه للشراء

80.4202 جنيه للبيع

ريال قطرى

8.4664 جنيه للشراء

8.5039 جنيه للبيع

دينار اردنـى

43.4233 جنيه للشراء

43.6590 جنيه للبيع

يوان صينى

4.3244 جنيه للشراء

4.3436 جنيه للبيع

