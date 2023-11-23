الخميس 23 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

ننشر سعر الدولار اليوم الخميس 23-11-2023 فى البنوك المصرية

الدولار
الدولار

التحديث اليومي لـ  سعر الدولار في البنوك المصرية من الموضوعات المهمة لقطاع الاستثمار والأعمال في مصر لرصد مدى استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري، وكذلك الحال بالنسبة لأسعار العملات الأجنبية المختلفة أمام الجنيه المصري. 

نرصد في التقرير التالي سعر الدولار اليوم الخميس 23-11-2023 في البنوك المصري وكذلك سعر الريال السعودي والعملات الأجنبية أمام الجنيه المصري. 

ننشر سعر الدولار اليوم الخميس 23-11-2023 في البنوك المصرية 

سعر الدولار في معاملات البنك المركزي المصري 

30.8306 جنيه للشراء 
30.9586 جنيه للبيع 
 

سعر الدولار اليوم  في بنك مصر 

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع

 

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع

 

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

 

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

 

سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان

 30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

 

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي cib 

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

بري وطيران.. سعر الحج السياحي لموسم 2024 وموعد فتح باب التسجيل

سعر الدولار فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 22-11-2023

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 23-11-2023

 

سعر الريال السعودى اليوم في البنك المركزي المصري 


8.2200 جنيه للشراء 
8.2545 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري 

8.19  جنيه للشراء 

8.22  جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر 

8.19 جنيه للشراء

8.22 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

8.21  جنيه للشراء

8.25  جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس 

8.19 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة 

 8.19 جنيه للشراء

  8.25 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي cib 

8.18 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع

 

أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 23-11-2023 

يورو
33.7225 جنيه للشراء 
33.8749 جنيه للبيع 
جنيــه إسترليـنى
38.6245 جنيه للشراء 
38.7973 جنيه للبيع 
دولار كنـدى
22.4844 جنيه للشراء 
22.5794 جنيه للبيع 
كرون دانمركى
4.5232 جنيه للشراء 
4.5422 جنيه للبيع 
كرون نرويجى
2.8879 جنيه للشراء 
2.9007 جنيه للبيع 
كرون ســويدى
2.9541 جنيه للشراء 
2.9671 جنيه للبيع 
فرنك سويسرى
34.8526 جنيه للشراء 
35.0131 جنيه للبيع 
100 ين يابانى
20.8724 جنيه للشراء 
20.9604 جنيه للبيع 
دينــار كويتى
100.0733 جنيه للشراء 
100.5214 جنيه للبيع 
درهم اماراتى
8.3932 جنيه للشراء 
8.4303 جنيه للبيع 
دولار اســـترالى
20.2495 جنيه للشراء 
20.3398 جنيه للبيع 
دينــار البحــرين 
81.7744 جنيه للشراء 
82.1291 جنيه للبيع 
ريـــال عمـــانى
80.0773 جنيه للشراء 
80.4223 جنيه للبيع 
ريـــال قطــــرى
8.4525 جنيه للشراء 
8.4993 جنيه للبيع 
دينـار اردنـى
43.4233 جنيه للشراء 
43.6836 جنيه للبيع 
يوان صينى
4.3183 جنيه للشراء 
4.3375 جنيه للبيع

txt

خسائر حادة فى أسعار النفط بالأسواق العالمية.. والبرميل يخسر 4 دولارات

txt

التعاملات الصباحية| قائمة أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن والشركات

سعر الدولار اليوم سعر الدولار اليوم الخميس سعر الدولار سعر الريال السعودي سعر الريال السعودي اليوم البنك المركزي المصري العملات الاجنبية

الأكثر قراءة

عاجل.. الأهلى والاتحاد السكندرى.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 23-11-2023

سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الخميس 23 نوفمبر 2023 فى مصر

عاجل.. نتنياهو: لن نطلق سراح أى أسير فلسطينى مطلع فى قتل إسرائيليين

اختناق وإخلاء.. كواليس 30 دقيقة من الذعر فى القرية الذكية

ننشر سعر الدولار اليوم الخميس 23-11-2023 فى البنوك المصرية

درجات الحرارة اليوم الخميس 23-11-2023 فى محافظات مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ابراهيم عبدالفتاح يكتب: جارة القمر

ماجد حبته

هدنة وأيديهم على الزناد

نورا المراكبى

أوقِفوا ازدواجية المعايير.. قدِّموا نتنياهو للمحكمة الجنائية الدولية

مدحت بشاى

يحدث فى يوم الطفل العالمى فى غزة

جلال حمام

أزمة إسرائيل مع (اليوم التالى) فى غزة

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

وائل لطفي

بكل لغات العالم

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا من مخيم العروب

الاحتلال يدعى اكتشاف أنفاق تحت مجمع الشفاء تابعة لحركة حماس

الجيش الإسرائيلى يمدد إجازات جنوده بعد اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة