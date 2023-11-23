ننشر سعر الدولار اليوم الخميس 23-11-2023 فى البنوك المصرية
التحديث اليومي لـ سعر الدولار في البنوك المصرية من الموضوعات المهمة لقطاع الاستثمار والأعمال في مصر لرصد مدى استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري، وكذلك الحال بالنسبة لأسعار العملات الأجنبية المختلفة أمام الجنيه المصري.
نرصد في التقرير التالي سعر الدولار اليوم الخميس 23-11-2023 في البنوك المصري وكذلك سعر الريال السعودي والعملات الأجنبية أمام الجنيه المصري.
ننشر سعر الدولار اليوم الخميس 23-11-2023 في البنوك المصرية
سعر الدولار في معاملات البنك المركزي المصري
30.8306 جنيه للشراء
30.9586 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك مصر
30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري
30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي cib
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 23-11-2023
سعر الريال السعودى اليوم في البنك المركزي المصري
8.2200 جنيه للشراء
8.2545 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري
8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر
8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية
8.21 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس
8.19 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة
8.19 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي cib
8.18 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 23-11-2023
يورو
33.7225 جنيه للشراء
33.8749 جنيه للبيع
جنيــه إسترليـنى
38.6245 جنيه للشراء
38.7973 جنيه للبيع
دولار كنـدى
22.4844 جنيه للشراء
22.5794 جنيه للبيع
كرون دانمركى
4.5232 جنيه للشراء
4.5422 جنيه للبيع
كرون نرويجى
2.8879 جنيه للشراء
2.9007 جنيه للبيع
كرون ســويدى
2.9541 جنيه للشراء
2.9671 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
34.8526 جنيه للشراء
35.0131 جنيه للبيع
100 ين يابانى
20.8724 جنيه للشراء
20.9604 جنيه للبيع
دينــار كويتى
100.0733 جنيه للشراء
100.5214 جنيه للبيع
درهم اماراتى
8.3932 جنيه للشراء
8.4303 جنيه للبيع
دولار اســـترالى
20.2495 جنيه للشراء
20.3398 جنيه للبيع
دينــار البحــرين
81.7744 جنيه للشراء
82.1291 جنيه للبيع
ريـــال عمـــانى
80.0773 جنيه للشراء
80.4223 جنيه للبيع
ريـــال قطــــرى
8.4525 جنيه للشراء
8.4993 جنيه للبيع
دينـار اردنـى
43.4233 جنيه للشراء
43.6836 جنيه للبيع
يوان صينى
4.3183 جنيه للشراء
4.3375 جنيه للبيع