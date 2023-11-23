ننشر سعر الدولار اليوم الخميس 23-11-2023 فى البنوك المصرية

التحديث اليومي لـ سعر الدولار في البنوك المصرية من الموضوعات المهمة لقطاع الاستثمار والأعمال في مصر لرصد مدى استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري، وكذلك الحال بالنسبة لأسعار العملات الأجنبية المختلفة أمام الجنيه المصري.

نرصد في التقرير التالي سعر الدولار اليوم الخميس 23-11-2023 في البنوك المصري وكذلك سعر الريال السعودي والعملات الأجنبية أمام الجنيه المصري.

ننشر سعر الدولار اليوم الخميس 23-11-2023 في البنوك المصرية

سعر الدولار في معاملات البنك المركزي المصري

30.8306 جنيه للشراء

30.9586 جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم في بنك مصر

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي cib

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 23-11-2023

سعر الريال السعودى اليوم في البنك المركزي المصري



8.2200 جنيه للشراء

8.2545 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

8.19 جنيه للشراء

8.22 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

8.19 جنيه للشراء

8.22 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

8.21 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس

8.19 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة

8.19 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي cib

8.18 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع

أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 23-11-2023

يورو

33.7225 جنيه للشراء

33.8749 جنيه للبيع

جنيــه إسترليـنى

38.6245 جنيه للشراء

38.7973 جنيه للبيع

دولار كنـدى

22.4844 جنيه للشراء

22.5794 جنيه للبيع

كرون دانمركى

4.5232 جنيه للشراء

4.5422 جنيه للبيع

كرون نرويجى

2.8879 جنيه للشراء

2.9007 جنيه للبيع

كرون ســويدى

2.9541 جنيه للشراء

2.9671 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

34.8526 جنيه للشراء

35.0131 جنيه للبيع

100 ين يابانى

20.8724 جنيه للشراء

20.9604 جنيه للبيع

دينــار كويتى

100.0733 جنيه للشراء

100.5214 جنيه للبيع

درهم اماراتى

8.3932 جنيه للشراء

8.4303 جنيه للبيع

دولار اســـترالى

20.2495 جنيه للشراء

20.3398 جنيه للبيع

دينــار البحــرين

81.7744 جنيه للشراء

82.1291 جنيه للبيع

ريـــال عمـــانى

80.0773 جنيه للشراء

80.4223 جنيه للبيع

ريـــال قطــــرى

8.4525 جنيه للشراء

8.4993 جنيه للبيع

دينـار اردنـى

43.4233 جنيه للشراء

43.6836 جنيه للبيع

يوان صينى

4.3183 جنيه للشراء

4.3375 جنيه للبيع