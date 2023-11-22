الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التعاملات الصباحية| قائمة أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن والشركات

أسعار الكتاكيت
أسعار الكتاكيت

سجلت أسعار الكتاكيت حالة من الاستقرار في مستهل التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن اليوم، وقد يبحث الكثير من المهتمين بتربية الدواجن عن أسعار الكتاكيت بشكل يومي.

أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 22 نوفمبر

ونستعرض في التقرير التالي أسعار الكتاكيت وفقا إلي أخر تحديث في بورصة الدواجن في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 22 فبراير وقد جاءت قائمة الأسعار كالتالي:

  • سجلت أسعار كتكوت عمر يوم يسجل 31 جنيها اليوم داخل بورصة الدواجن.
  • ارتفع  سعر كتكوت ابيض قطعان عمر يوم   24.25 جنيه.
  • سجل سعر كتكوت ساسو عمر يوم  21 جنيها.
  • بلغ سعر كتكوت ساسو بيورعمر  يوم  21 جنيها.
  • و سعر كتكوت بلدي حر عمر يوم 11.5 جنيها.
  • كما تراجع سعر كتكوت هجين عمر  يوم لتسجل 15.5 جنيها.
  • بينما ارتفع سعر كتكوت جيل ثاني عمر يوم  لتسجل 18.5 جنيها.
  • كتكوت روزي بيور عمر يوم  19 جنيها.

أسعار كتكوت البط اليوم الأربعاء 22 نوفمبر

  • تراجع سعر كتكوت بط بكيني فرنساوي عمر  يوم 33 جنيه.
  • ارتفع سعر تكوت بط تسمين فرنساوي عمر يوم ليسجل 41.25 جنيه.
  • كتكوت بط مسكوفى عمر يوم  مابين 53.00 جنيه و53.50 جنيه.
  • ارتفع سعر كتكوت بط مولارد عمر يوم ليسجل 54 جنيه.

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أسعار كتكوت الرومي اليوم الأربعاء 22 نوفمبر

  • كتكوت رومي أبيض عمر يوم  مابين 125.00 جنيه و125.00 جنيه.
  • سجل كتكوت رومي أبيض شهر 205.00 جنيه و205.00 جنيه.
  • بلغ كتكوت رومي أسمر برونزي عمر  يوم  مابين 52.00 جنيه و52.00 جنيه.
  • كتكوت رومي برونزي 300 جرام 103.00 جنيه  و 103.00 جنيه.

أسعار الكتاكيت في الشركات اليوم الأربعاء 22 نوفمبر 

  • أسعار الكتاكيت في شركة مجموعة القصبي للإستثمار تسجل 30 جنيه.
  • أسعار الكتاكيت في شركة مجموعة حسن الغريب تسجل 26جنيه.
  • أسعار الكتاكيت في شركة كايرو ثري إية للدواجن تسجل 29جنيه.
  • أسعار الكتاكيت في شركة الصلاح تسجل 29جنيه.
  • أسعار الكتاكيت في شركة مجموعة الوادي تسجل 29جنيه.
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