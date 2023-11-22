سعر الدولار فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 22-11-2023

يهتم المصريين بمتابعة سعر الدولار في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 22-11-2023 في البنوك المصرية و شركات الصرافة المرخصة كونها توفر العملة الأمريكية بالسعر الرسمي مقابل الجنيه المصري عوضًا عن الاستغلال.

سعر الدولار في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 22-11-2023

نعرض سعر الدولار في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 22-11-2023 من خلال شاشات التداول في فروع البنوك العاملة في الجمهورية، وظل مستقرًا مقابل الجنيه المصري في نهاية تعاملات منتصف الأسبوع في المصارف المحلية والأجنبية.

وسجل متوسط سعر صرف الدولار 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لأحدث بيانات البنك المركزي المصري التي نُشرت على موقعه الإلكتروني.

وفي إطار حرص الدستور على تقديم الخدمات الإخبارية للقراء نقدم في السطور الآتية أسعار الصرف بالتفصيل وهى كما في :-

سعر صرف الدولار في البنك الأهلي

تم تحديث أسعار تداول الدولار اليوم في البنوك المصرية المختلفة، حيث سجل الدولار في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك كريدي أجريكول وبنك الكويت

وفي بنك كريدي أجريكول مصر حافظ على مستواه عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، كما ثبت الدولار في بنك الكويت الوطني عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر عملة أمريكا مقابل الجنيه المصري في بنك سايب

وصلت العملة الأمريكية في بنك سايب هو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر تداول العملة الأمريكية في ميد بنك والاستثمار العربي

وفي ميد بنك، يبلغ الدولار 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع أما في بنك الاستثمار العربي، فإن الدولار هو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

تم تحديد الدولار في المصرف المتحد عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي في بنك مصر وبعض البنوك الأخرى

بينما جاء الدولار في بنك مصر عند 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع وفي المصرف العربي الدولي، تم تحديد الدولار عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

أما في بنك الإسكندرية، فتم تحديد الدولار عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

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