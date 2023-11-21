سعر الدولار اليوم الثلاثاء 21-11-2023 فى البنوك المصرية

مع اقتراب موعد سفر المواطنين إلى الخارج يكثر التساؤل لمعرفة سعر الدولار اليوم الثلاثاء 21-11-2023 في البنوك المصرية، حيث واصل سعر الدولار اليوم إلى حالة استقراره مقابل الجنيه بمستهل التعاملات البنكية، في البنوك العاملة في القطاع المصرفي، وذلك طبقا لآخر تحديث لمتوسط سعر العملات عبر الموقع الرسمي بالبنك المركزي المصري، وبلغ متوسط الصرف إلى قيمة 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 21-11-2023 في البنوك المصرية

ويستعرض «الدستور » في هذا التقرير أسعار عملة أمريكا بالبنوك الأجنبية والعربية والمصرية والإسلامية.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر في المصرف المتحد

شهد سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر عملة أمريكا اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر في بنك أبو ظبي التجاري

طرح سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري، أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر في بنك الاستثمار العربي

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

سجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك مصر

قدر سعر الدولار في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري بـ 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم

سعر الدولار في بنك بلوم، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري إلى 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

حقق سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.



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سعر عملة أمريكا في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، مقابل سعر الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.