الإثنين 20 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الدولار اليوم الإثنين 20 نوفمبر 2023 مقابل الجنيه فى مصر

الدولار
الدولار

مع بدء تعاملات المواطنين المسافرين لخارج مصر حرص الآلاف من المواطنين معرفة سعر الدولار اليوم الإثنين 20 نوفمبر 2023 في البنوك المصرية عبر جوجل،  وتواصل أسعار الدولار ثباتها منذ بداية تعاملات، وإذ لم يطرأ على السعر أي تغير منذ بداية شهر نوفمبر الجاري،  طبقا لما أعلن من خلال المواقع الرسمية للبنوك المصرية.

 

سعر الدولار اليوم الإثنين 20 نوفمبر 2023 في البنوك المصرية

وتستعرض «الدستور» سعر الدولار اليوم الاثنين 20-11-2023 في البنوك المصرية. 

 

سعر الدولار اليوم الإثنين 20 نوفمبر في البنك المركزي المصري

يبلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع. 

 

سعر الدولار اليوم الإثنين 20 نوفمبر في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في بداية التعاملات الصباحية في البنك الأھلي المصري 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم الإثنين 20 نوفمبر في بنك مصر 

سعر الدولار اليوم الاثنين في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

 

سعر الدولار اليوم الإثنين 20 نوفمبر في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم الإثنين 20 نوفمبر في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار في بداية التعاملات الصباحية في البنك التجاري الدولي  30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

 

بيان البنك المركزي حول سعر الدولار

وكشف البنك المركزي المصري خلال بيان رسمي قبل أيام، عن ارتفاع رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي في شهر أكتوبر ليسجل 35.108 مليار دولار، مقابل 34.970 مليار دولار بنهاية سبتمبر.

وبحسب بيان البنك المركزي المصري بلغت قيمة الارتفاع في رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي  خلال شهر نحو 131 مليون دولار.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم وأسعار العملات الأجنبية

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه فى بداية التعاملات الأسبوعية

وفي يوم الخميس الماضي الموافق 2 نوفمبر، قرر البنك المركزي المصري، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض.

 

وأعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك تثبيت السعر لليلة واحدة وأسعار العملية الرئيسية للبنك المركزي وذلك عند حوالي 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب.

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