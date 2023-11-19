هل تنتهي أزمة الدولار في مصر قريبا؟.. خبير اقتصادي يجيب (فيديو)

أشاد الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد، بالأداء الاقتصادي لمصر والمشروعات الكبرى التي أنشأتها الحكومة، وقال إن الدول المانحة تتابع وتقيم هذا الأداء وتواصل تقديم المنح والقروض لمصر لأنها تسدد القروض في مواعيدها.

وأضاف عبد العظيم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، أن مصر تتمتع باستقرار أمني واقتصادي يميزها عن دول أخرى في المنطقة، وأن تصريح رئيس الوزراء عن انتهاء أزمة الدولار قريبا يعكس رؤية ومعلومات لديه عن زيادة الصادرات في مجالات كثيرة.

وأوضح أن توفير العملة الصعبة يساهم في القضاء على السوق السوداء والفرق في أسعار الصرف، مؤكدًا أن هناك زيادة في الاستثمارات بمصر، خاصة في القطاعات الزراعية والصناعية، وأن هذا ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني والمواطنين.