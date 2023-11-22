بري وطيران.. سعر الحج السياحي لموسم 2024 وموعد فتح باب التسجيل

تهتم شريحة كبيرة من المواطنين الراغبين في أداء مناسك فريضة الحج هذا الموسم بموعد فتح التقديم في الحج السياحي 2024 وطريقة التقديم وأسعار الحج السياحي للموسم الجديد 2024-1445، وفي الساعات الأخيرة تصدر السؤال عن تفاصيل الحج السياحي محرك البحث جوجل لا سيما بعد انتهاء الحج القرعة ومعرفة الفائزون بها، لذا سيكون النظام السياحي هو الفرصة الوحيدة المتاحة.

موعد فتح باب التسجيل في الحج السياحي 2024

من المفترض أن يُفتح باب التسجيل في الحج السياحي لعام 2024-1445 هـ في يوم الاثنين الموافق 20 نوفمبر 2023، و6 جمادى الأول 1445 هـ، وسيستمر حتى يوم الخميس الموافق 4 يناير 2024 و22 جمادى الثاني 1445 هـ.

موعد إعلان قرعة الحج السياحي 2024

تم تحديد موعد القرعة العلنية لاختيار الحجاج في الحج السياحي لعام 2024 من قبل وزارة السياحة والآثار، وسيتم الإعلان عن النتائج في يوم 6 يناير المقبل، ومن المتوقع أن تنتهي الشركات السياحية من جميع إجراءات الحج في موعد أقصاه 25 فبراير 2024.

سعر الحج السياحي لموسم 2024م – 1445 ه

وأوضحت غرفة شركات السياحة، أسعار الحج السياحي لعام 1445 هجريًا في تصريحات تلفلزيونية أسعار فئات الحج المختلفة سواء كان بري أوي طيران والتي جاءت على النحو التالي على النحو التالي:

أسعار الحج البري

- المستوى الأول في الحج البري: فنادق 4 أو 5 نجوم تقع على مسافة تتراوح بين 250 و750 مترًا من الحرم المكي بسعر يبلغ 191 ألف جنيه.

- المستوى الثاني في الحج البري: فنادق 5 نجوم تقع على مسافة لا تتجاوز 250 مترًا من الحرم المكي بسعر يبلغ 195 ألف جنيه.

- المستوى الثالث في البري: فنادق تقع على مسافة لا تتجاوز 1750 مترًا من الحرم المكي بسعر يبلغ 225 ألف جنيه.

أسعار برامج الحج السياحي الاقتصادي

فيما يلي أسعار الحج السياحي دون تقدير سعر تذكرة الطيران:

المستوى الأول للحج السياحي الاقتصادي والذي يتضمن إقامة في فنادق 4 أو 5 نجوم، وتكون المسافة بينها وبين الحرم المكي بين 250 و750 مترًا، يبلغ سعر هذا المستوى نحو 226 ألف جنيه.

المستوى الثاني للحج السياحي الاقتصادي يشمل إقامة في فنادق 5 نجوم، وتكون المسافة بينها وبين الحرم المكي لا تزيد عن 250 مترًا، يبلغ سعر هذا المستوى 230 ألف جنيه.

المستوى الثالث ويشمل إقامة في فنادق لا تزيد المسافة بينها وبين الحرم المكي عن 1750 مترًا، يبلغ سعر هذا المستوى 260 ألف جنيه.

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