الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بري وطيران.. سعر الحج السياحي لموسم 2024 وموعد فتح باب التسجيل

الحج
الحج

تهتم شريحة كبيرة من المواطنين الراغبين في أداء مناسك  فريضة الحج هذا الموسم بموعد فتح التقديم في الحج السياحي 2024 وطريقة التقديم وأسعار الحج السياحي للموسم الجديد 2024-1445، وفي الساعات الأخيرة تصدر السؤال عن تفاصيل الحج السياحي محرك البحث جوجل لا سيما بعد انتهاء الحج القرعة ومعرفة الفائزون بها، لذا سيكون النظام السياحي هو الفرصة الوحيدة المتاحة.

موعد فتح باب التسجيل في الحج السياحي 2024

من المفترض أن يُفتح باب التسجيل في الحج السياحي لعام 2024-1445 هـ في يوم الاثنين الموافق 20 نوفمبر 2023، و6 جمادى الأول 1445 هـ، وسيستمر حتى يوم الخميس الموافق 4 يناير 2024 و22 جمادى الثاني 1445 هـ.

موعد إعلان قرعة الحج السياحي 2024 

تم تحديد موعد القرعة العلنية لاختيار الحجاج في الحج السياحي لعام 2024 من قبل وزارة السياحة والآثار، وسيتم الإعلان عن النتائج في يوم 6 يناير المقبل، ومن المتوقع أن تنتهي الشركات السياحية من جميع إجراءات الحج في موعد أقصاه 25 فبراير 2024.

 سعر الحج السياحي لموسم 2024م – 1445 ه 

وأوضحت غرفة شركات السياحة، أسعار الحج السياحي لعام 1445 هجريًا في تصريحات تلفلزيونية أسعار فئات الحج المختلفة  سواء كان بري أوي طيران والتي جاءت على النحو التالي  على النحو التالي:

60 ألفا لفئة الـ5 نجوم.. تفاصيل الحجز في برامج الحج السياحي

أسعار الحج السياحى 2024 وموعد التقديم والقرعة وضوابطه

الضوابط العامة المنظمة لرحلات الحج السياحي 2024.. والتزامات الشركات

يبدأ من 191 ألف جنيه.. ننشر أسعار الحج السياحى هذا العام

أسعار الحج البري

- المستوى الأول في الحج البري: فنادق 4 أو 5 نجوم تقع على مسافة تتراوح بين 250 و750 مترًا من الحرم المكي بسعر يبلغ 191 ألف جنيه.

- المستوى الثاني في الحج البري: فنادق 5 نجوم تقع على مسافة لا تتجاوز 250 مترًا من الحرم المكي بسعر يبلغ 195 ألف جنيه.

- المستوى الثالث في البري: فنادق تقع على مسافة لا تتجاوز 1750 مترًا من الحرم المكي بسعر يبلغ 225 ألف جنيه.

أسعار برامج الحج السياحي الاقتصادي 

 فيما يلي أسعار الحج السياحي دون تقدير سعر تذكرة الطيران:

المستوى الأول للحج السياحي الاقتصادي  والذي يتضمن إقامة في فنادق 4 أو 5 نجوم، وتكون المسافة بينها وبين الحرم المكي بين 250 و750 مترًا، يبلغ سعر هذا المستوى نحو 226 ألف جنيه.

المستوى الثاني للحج السياحي الاقتصادي يشمل إقامة في فنادق 5 نجوم، وتكون المسافة بينها وبين الحرم المكي لا تزيد عن 250 مترًا، يبلغ سعر هذا المستوى 230 ألف جنيه.

المستوى الثالث ويشمل إقامة في فنادق لا تزيد المسافة بينها وبين الحرم المكي عن 1750 مترًا، يبلغ سعر هذا المستوى 260 ألف جنيه.

 اقرأ أيضًا: تكلفة الحج.. موعد إعلان نتيجة حج القرعة 2024

الحج السياحي موعد إعلان قرعة الحج السياحي 2024 سعر الحج السياحي أسعار الحج البري أسعار برامج الحج السياحي الاقتصادي

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تكاليف قرعة الحج لعام 2024 التابع لوزارة الداخلية

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