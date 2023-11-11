تكلفة الحج.. موعد إعلان نتيجة حج القرعة 2024

تبحث شريحة كبيرة عن تكلفة حج القرعة 2024 لتجهيز قيمة الحج بعد إعلان نتيجة حج القرعة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، وقد حددت وزارة الداخلية موعد إجراء قرعة الحج، ولذلك يتساءل العديد من المواطنين عن تكلفة حج القرعة 2024 خلال هذا العام.

موعد إعلان تكلفة حج القرعة لعام 2024

تعلن وزارة الداخلية عن تكلفة حج القرعة لعام 2024 بعد إعلان نتائج القرعة، حيث سيتم على الفائزين تسديد تكاليف الحج في جميع فروع البنوك الوطنية، وستشمل التكلفة أيضًا قيمة تذكرة السفر بالطائرة.

موعد إعلان نتيجة حج القرعة 2024 في مختلف المحافظات

وفي بيان سابق لوزارة الداخلية ذكرت عن موعد قرعة الحج لعام 2024 - 1445 أن هذه القرعة سوف تجرى في جميع مديريات الأمن بالمحافظات، وقد بدأت اليوم السبت الموافق 11 نوفمبر 2023 وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 16 نوفمبر 2023.

وفيما يتعلق بمواعيد قرعة الحج لعام 2024 في محافظات مصر، ستكون على النحو التالي:

-تجرى قرعة الحج لعام 2024 اليوم السبت الموافق 11 نوفمبر 2023 في مديريات أمن القاهرة، الجيزة، الشرقية، ومطروح.

-ستجرى قرعة الحج لعام 2024 يوم الأحد الموافق 12 نوفمبر 2023 في مديريات أمن الإسكندرية، دمياط، الدقهلية، المنيا، والقليوبية.

-ستجرى قرعة الحج لعام 2024 يوم الإثنين الموافق 13 نوفمبر 2023 في مديريات أمن البحيرة، بورسعيد، الغربية، بني سويف، جنوب سيناء، وأسوان.

-وتعقد قرعة الحج لعام 2024 يوم الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر 2023 في مديريات أمن كفر الشيخ، الوادي الجديد، الإسماعيلية، المنوفية، والفيوم.

-ستجرى قرعة الحج لعام 2024 يوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر 2023 في مديريات أمن أسيوط، السويس، والبحر الأحمر.

رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2024

يمكن للراغبين في الاشتراك في قرعة الحج لعام 2024، معرفة نتيجتهم عبر استخدام الرابط الإلكتروني المتاح على بوابة الحج المصرية، والذي يتطلب إدخال الرقم القومي للفرد.

كيفية دفع تكلفة حج القرعة 2024

سوف يدفع الفائزين بحج القرعة 2024 التكلفة في فروع البنوك الوطنية ومكاتب الهيئة القومية للبريد المصري على مستوى الجمهورية عن طريق حساب مدفوعات حكومية.

يتم ذلك بعد إخطار مديريات الأمن بموعد السداد بعد إجراء القرعة، تتضمن تكلفة حج القرعة 2024 قيمة التذكرة الخاصة بالطائرة للفائز بالقرعة، باستثناء المرافق الوجوبيين لمقدم الطلب.