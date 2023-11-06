تكلفة حج القرعة 2024.. وطرق سدادها المعتمدة رسميا

زاد البحث عن تكلفة حج القرعة 2024 وذلك قبل ساعات فقط من إغلاق وزارة الداخلية باب التقديم للمواطنين الراغبين في أداء مناسك العمرة خلال الموسم الحالي حيث فتحت الوزارة باب التقديم خلال الفترة من يوم السبت الموافق 21 أكتوبر الماضي وحتى يوم 6 نوفمبر الجاري.

تكلفة حج القرعة 2024

لم يتم الإعلان عن تكلفة حج القرعة 2024 حيث يتم تحديد الأسعار من خلال التعاقد الذي سيتم مع المملكة العربية السعودية خلال الأسبوعين المقبليين وبعدها تبدأ شركات السياحة بالإعلان عن خدماتها وإصدار التأشيرات وأكدت الغرفة السياحية أن الأسعار المبدائية للحج بنظام القرعة العلنية زاد نحو من 5 - 10 % عن الموسم السابق نتيجة التضخم مما يعني أن الأسعار ستبدأ من 150 ألف جنيه للحج الاقتصادي.

وأوضحت وزارة الداخلية أنوه يتم تسديد تكاليف رحلة الحج بنظام القرعة العلنية من خلال طرق السداد الآلية المعتمدة من خلال (بطاقة الائتمان، جهات التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها) ولا يعتبر الطلب مقبولا إلا بعد سداد قيمته المالية.

شروط أداء قرعة الحج 2024

تتلخص شروط أداء الحج بنظام القرعة فيما يلي وفقا لوزارة الداخلية:-

أن يكون المتقدم بطلب أداء الحج بنظام القرعة كامل الأهلية القانونية.

أن يكون مصري الجنسية.

ألا يقل عمرة عن 25 سنة في 1 مارس المقبل.

أن يكون المرافق من أقرباء الدرجة الأولى.

عدم أداء المتقدم لفريضة الحج قبل ذلك.

ألا يكون المتقدم للسفر من الحالات التي محظور سفرها للحج من مرضي الفشل الكلوي أو مرضي التليف الكبدي.

يتم الاستعلام عن خلال أسماء الفائزين في حج القرعة من خلال بوابة الحج المصرية الموحدة أو من خلال كافة أقسام الشرطة في كافة محافظات الجمهورية.

أسعار العمرة 2024/1445

تتراوح تكلفة أداء العمرة خلال الموسم الحالي 1445 / 2024 من 25 - 50 ألف جنيه وذلك وفقا للبرامج الاقتصادية التي تطرحها شركات السياحة والتي تشمل التنقلات وتذاكر السفر في الطيران وإقامة الفندق وتكلفة التنقلات خلال فترة الرحلة كاملة وفقا للأسعار الاسترشادية خلال العام الماضي.

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