ترتفع معدلات البحث بشكل دائم عن رابط موقع وزارة الداخلية للاستعلام عن نتيجة حج القرعة 2023 للاستعلام عن كافة التفاصيل الخاصة بقرعة الحج للعام الهجري 1445.

موقع وزارة الداخلية للاستعلام عن نتيجة حج القرعة 2023

ننشر في هذا التقرير رابط موقع وزارة الداخلية للاستعلام عن نتيجة حج القرعة 2023 والتي انتهى التسجيل فيها أمس.

موقع وزارة الداخلية للاستعلام عن نتيجة حج القرعة 2023 موجود هنا

https://hij.moi.gov.eg/Hij1439/home.xhtml

بعد فتح الصفحة اضغط على استعلام عن نتيجة القرعة

ثم كتابة الرقم القومي

رقم المصنع

كتابة اختبار التحقق وهي الحروف المكتوب أمام على الشاشة

الضغط على كلمة بحث

بعدها تظهر حالة الطلب المقدم ونوع الحج

بعد انتهاء التقديم في قرعة الحج 2023 تُجرى قرعة علنية من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج لكافة المتقدمين بمديريات الأمن، وفقًا للجدول الزمني الذي سيعلن من الإدارة العامة للشؤون الإدارية.

فئات لا يمكنها السفر في موسم الحج

يوجد عدة فئات لا يمكنها التقديم للسفر لأداء مناسك الحج وذلك لكونهم عرضة لمخاطر العدوى وذلك وفق الضوابط التي وضعتها وزارة الصحة والسكان وهذه الفئات هي

مرضى الفشل الكُلوي ممن يتطلب علاجهم جلسات غسيل كُلوى

مرضى تَليف الرئة

حالات السمنة المفرطة المرضية

الحالات المُتقدمة من لمرضى "القلب، الأوعية الدموية، التليف الكبدي، الأورام"

السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة

الأمراض النفسية والزهايمر طبقًا للتقارير الطبية المُعتمدة

شروط أساسية في حج القرعة

من شروط القبول بقرعة الحج 2023 إكتمال التحصين بالجرعات الأساسية مــع جرعة تنشيطية للقاحات المعتمدة دوليًا (كوفيد – 19) مع موافاة الإدارة العامة للشئون الإدارية بصورة من الشهادة الخاصة بذلك التطعيم كشرط للحصول على التأشيرة.

وبالنسبة لسفر المرافق الوجوبي يسمح به على ان يكون لم يسبق له أداء فريضة الحج من قبل في حالة وفاة الأصيل، أما في حالة تنازل الأصيل عن فرصة الحج الفائز بالتزكية ضمن نسبة (3%) فيسمح فقط بسفر المرافق إذا كان التنازل بعد سدادهم للتكاليف، أما إذا كان التنازل قبل سداد التكاليف تُلغى فرصة الحج للمرافق.