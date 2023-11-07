الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موقع وزارة الداخلية للاستعلام عن نتيجة حج القرعة 2023

حج القرعة
حج القرعة

ترتفع معدلات البحث بشكل دائم عن رابط موقع وزارة الداخلية للاستعلام عن نتيجة حج القرعة 2023 للاستعلام عن كافة التفاصيل الخاصة بقرعة الحج  للعام الهجري 1445.

موقع وزارة الداخلية للاستعلام عن نتيجة حج القرعة 2023

ننشر في هذا التقرير رابط موقع وزارة الداخلية للاستعلام عن نتيجة حج القرعة 2023 والتي انتهى التسجيل فيها أمس. 

موقع وزارة الداخلية للاستعلام عن نتيجة حج القرعة 2023 موجود هنا 

https://hij.moi.gov.eg/Hij1439/home.xhtml

بعد فتح الصفحة اضغط على استعلام عن نتيجة القرعة 

ثم كتابة الرقم القومي 

رقم المصنع 

كتابة اختبار التحقق وهي الحروف المكتوب أمام على الشاشة 

الضغط على كلمة بحث 

بعدها تظهر حالة الطلب المقدم ونوع الحج 

بعد انتهاء التقديم في قرعة الحج 2023 تُجرى  قرعة علنية من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج لكافة المتقدمين بمديريات الأمن، وفقًا للجدول الزمني الذي سيعلن من الإدارة العامة للشؤون الإدارية.

فئات لا يمكنها السفر في موسم الحج 

يوجد عدة فئات لا يمكنها التقديم للسفر لأداء مناسك الحج وذلك لكونهم عرضة لمخاطر العدوى وذلك وفق الضوابط التي وضعتها وزارة الصحة والسكان وهذه الفئات هي 

  • مرضى الفشل الكُلوي ممن يتطلب علاجهم جلسات غسيل كُلوى
  • مرضى تَليف الرئة
  • حالات السمنة المفرطة المرضية
  • الحالات المُتقدمة من لمرضى "القلب، الأوعية الدموية، التليف الكبدي، الأورام"
  • السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة
  • الأمراض النفسية والزهايمر طبقًا للتقارير الطبية المُعتمدة

رابط تقديم قرعة الحج 2024.. وطرق التقديم المتاحة للمواطنين

بالمواعيد والخطوات.. المستندات المطلوبة للتقديم فى قرعة الحج 2024-1445هـ

شروط أساسية في حج القرعة 

من شروط القبول بقرعة الحج 2023 إكتمال التحصين بالجرعات الأساسية مــع جرعة تنشيطية للقاحات المعتمدة دوليًا (كوفيد – 19) مع موافاة الإدارة العامة للشئون الإدارية بصورة من الشهادة الخاصة بذلك التطعيم كشرط للحصول على التأشيرة.

وبالنسبة لسفر المرافق الوجوبي يسمح به على ان يكون لم يسبق له أداء فريضة الحج من قبل في حالة وفاة الأصيل، أما في حالة تنازل الأصيل عن فرصة الحج الفائز بالتزكية ضمن نسبة (3%) فيسمح فقط بسفر المرافق إذا كان التنازل بعد سدادهم للتكاليف، أما إذا كان التنازل قبل سداد التكاليف تُلغى فرصة الحج للمرافق.

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تعرف على مواعيد قرعة موسم الحج لعام 1445هـ/2024م بكافة مديريات الأمن

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تنظيم مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة بنسخته الثالثة مطلع العام المقبل

موقع وزارة الداخلية وزارة الداخلية وزارة الداخلية للاستعلام عن نتيجة حج القرعة 2023 نتيجة حج القرعة 2023 قرعة الحج 2023

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