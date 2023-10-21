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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

بالمواعيد والخطوات.. المستندات المطلوبة للتقديم فى قرعة الحج 2024-1445هـ

الحج
الحج

الحج هو حلم ومبتغى كل مسلم في الركن الخامس من أركان الاسلام  لمن استطاع إليه سبيلًا، لذا يبحث مئات الآلاف من المسلمين كل عام عن قرعة الحج لكونها توفر الخدمة بسعر أقل من شركات السياحة بدعم من وزارة التضامن الاجتماعي. 

موعد فتح باب التقدم لقرعة الحج 2023

وفتحت  وزارة الداخلية المصرية باب التقدم لحج القرعة لعام 2024 ابتداءً من السبت الموافق 21 أكتوبر 2023، وحتى يوم الإثنين الموافق 6 نوفمبر 2023، حيث ستقوم بإجراء قرعة علنية عبر البوابة المصرية الموحدة للحج لجميع المتقدمين في مديريات الأمن.

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وفي هذا السياق، سنستعرض في الأسطر التالية خطوات التقديم لحج القرعة لعام 2024-1445 هـ، والشروط والفئات الممنوعة من السفر لأداء مناسك الحج هذا العام.

طرق التقديم لحج القرعة 2024

 

أوضحت وزارة الداخلية في بيان لها الطرق التي يمكن من خلالها التقديم لحج القرعة 2024، وتشمل ما يلي:

- يمكن التقديم لحج القرعة 2024-1445 هـ من جميع مراكز وأقسام الشرطة في جميع مديريات الأمن دون تقييد المحل الذي يقيم فيه المتقدم.

- يمكن التقديم لحج القرعة 2024-1445 هـ من خلال رابط التسجيل في قرعة الحج على موقع وزارة الداخلية من هنا (وبدء قبول الطلبات ابتداءً من يوم السبت 21 أكتوبر 2023).

- يمكن التقديم لحج القرعة 2024-1445 هـ من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة على رقم 27983000 – 02.

المستندات المطلوبة لتقديم حج القرعة 2024-1445 هـ

يمكن التقديم لحج القرعة 2024-1445 هـ من خلال تقديم الطلب على النموذج المعد بأقسام الشرطة أو عبر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية لتقديم الطلبات، مع ضرورة تضمين الأوراق التالية:

1- نموذج طلب الحج الورقي.

2- جواز السفر أو بطاقة الهوية المدنية.

3- صورة شخصية حديثة.

4- صورة عن بطاقة تحديد المواطنة (إن وجدت).

5- صورة عن بطاقة التأشيرة (إن وجدت).

6- شهادة عدم حكومية قضائية.

7- شهادة صحية تثبت جاهزية المتقدم لأداء مناسك الحج.

8- إثبات قيام المتقدم بأداء فريضة الحج سابقًا (إن وجد).

9- إثبات قيام المتقدم بأداء فريضة العمرة سابقًا (إن وجد).

10- إثبات قيام المتقدم بأداء فريضة صلاة التراويح في شهر رمضان (إن وجد).

11- إثبات قيام المتقدم بأداء فريضة صلاة الجمعة بانتظام (إن وجد).

12- إثبات قيام المتقدم بأداء فريضة صلاة الفجر في المسجد (إن وجد).

13- إثبات قيام المتقدم بأداء فروض الصلاة في المسجد (إن وجد).

14- إثبات قيام المتقدم بأداء فروض الصلاة في بيته (إن وجد).

15- إثبات قيام المتقدم بأداء فروض الصلاة في أحد المساجد (إن وجد).

على المتقدمين تزويد جميع المستندات السابقة المطلوبة كاملة وصحيحة، وفي حال عدم توافر أي مستند من المستندات المذكورة، يعتبر التقديم غير صحيح.

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