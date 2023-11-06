الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اليوم.. آخر موعد لتلقى طلبات حج القرعة لعام 2024

حج
حج

تنتهى وزارة الداخلية من تلقي طلبات حج القرعة لعام 1445 هـ /2024، اليوم الإثنين 6 نوفمبر الجاري، ويتم استقبال الطلبات بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكل مديريات الأمن.

وجاءت إجراءات وشروط قبول طلبات التقدم لحج القرعة، كالتالى:

- يمكن تقديم الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشؤون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية.

 

- يمكن التقدم عن طريق الاتصـال بالخدمة الصوتية على رقم 27983000 – 02.

 

- يجب أن تكون بطاقة الرقم القومي للمتقدم سارية، وفى حالة انتهاء سريانها لا يُقبل الطلب.

 

- سيتم إجراء القرعة من الحصة المخصصة للمحافظة التابع لها مقدم الطلب، والموجودة بالبطاقة الشخصية.

 

- يجب على المواطن أن يختار الجهة التي يريد الحج من خلالها «قرعة – سياحة – تضامن».

 

- يكون التقدم لمرة واحدة فقط لأي من تلك الجهات المنظمة للحج.

 

- أن تقدم الطلبات بمعرفة المواطن شخصيًا إلى أي مركز أو قسم شرطة دون التقيد بمحل الإقامة.

 

- يجب تقديم الطلبات خلال المواعيد المقررة لقبولها على مستوى الجمهورية.

 

- بمجرد غلق باب التقدم، يعد الطلب مدرجًا ضمن قرعة تلك الجهة فقط، ولن تُقبل له طلبات أخرى على أي جهة منظمة للحج.

 

- لا يجوز إلغاء الطلب والتقدم إلى أية جهة أخرى عقب إجراء القرعة.

 

- تقبل الطلبات وفقًا للنماذج المعدة والمتوفرة بمراكز وأقسام الشرطة وبالموقع الإلكتروني المشار إليه.

 

- يجب أن يوقع المواطن بنفسه على الطلب، وفى حالة وجود مرافق، يوقع بجوار توقيع مقدم الطلب.

 

- يجب مراعاة سداد الرسوم المقررة.

 

- يرفق بنموذج طلب الحج الورقي، صورة بطاقة الرقم القومي السارية بعد الاطّلاع على أصل البطاقة.

 

- يُدرج الرقم القومي بطلب الحج، مع مراعاة التأكيد على إرفاق الإقرارات وصور المستندات المطلوبة لكل حالة مع نموذج طلب الحج.

 

- يُدرج بطلب الحج بيان الحالة الصحية تفصيلًا ونوع المرض إن وجد.

 

- هناك مجموعة من الفئات، يحظر عليهم السفر لأداء مناسك الحج لعام 1445 هـ / 2024 م؛ لأنهم الأكثر عرضة لمخاطر العدوى وفقًا للضوابط التي أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية.

وزارة الداخلية طلبات حج القرعة مديريات الأمن وابة وزارة الداخلية

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