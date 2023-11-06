الإثنين 06 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

موقع وزارة الداخلية.. شروط وخطوات التقديم في معهد معاوني الأمن

معاهد معاوني الأمن
معاهد معاوني الأمن

أعلنت وزارة الداخلية، عن بدء قبول دفعة جديدة للراغبين فى التقدم لاجتياز اختبارات القبول بمعاهد معاوني الأمن، وبدأ تلقى طلبات التقديم في اليوم الثاني على التوالى، من الذين تنطبق عليهم الشروط العامة.

التقديم في معهد معاوني الأمن

نوهت وزارة الداخلية إلى أنه سيتم التقديم للالتحاق من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على شبكة (الإنترنت) "هنا” (خدمات معاون الأمن)، اعتبارا من يوم السبت الموافق 4 نوفمبر الجاري، وحتى يوم الخميس الموافق 7 ديسمبر المقبل.

شروط التقديم في معهد معاوني الأمن 

يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بالجنسية المصرية عن غير طريق التجنس.

ألا يقل السن عن 19 عاما، ولا يزيد عن 25 عاما فى تاريخ فتح باب التقدم للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن.

أن يكون حاصلًا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.

أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار "ما لم يكن قد رد إليه اعتباره".

ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال، بقرار أو بحكم تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

ألا يكون قد سبق فصله من أحد معاهد معاوني الأمن أو من أي كلية أو معهد اخر لأي سبب من الأسباب.

«الداخلية» تُعلن قبول الدفعة التاسعة من معاونى الأمن

موقع وزارة الداخلية لخدمات معاوني الأمن 2023| تفاصيل

أن يستوفي شروط اللياقة الصحية، والتي يحددها المجلس الطبي المتخصص بهيئة الشرطة، وأن يجتاز كذلك اختبار السمات واللياقة البدنية، والتي يصدر بتحديدها قرار من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية؛ وذلك قبل أن يمثُل عقب اجتيازه الاختبارات المقررة أمام لجنة الاختيار "الهيئة".

ألا يقل طول المُتقدم عن 170 سم، بالنسبة "للذكور"، وألا يقل الطول عن 160 سم بالنسبة للإناث، وألا يكون مجندًا بالقوات المسلحة، أو ملحقًا للخدمة بالشرطة أو بأى من جهات الدولة الأخرى، وألا يكون متزوجًا أو سبق له الزواج.

وزارة الداخلية اختبارات القبول معهد معاوني الأمن التقديم في معهد معاوني الامن الداخلية وزير الداخلية

مواد متعلقة

موقع وزارة الداخلية لخدمات معاوني الأمن 2023| تفاصيل

الأكثر قراءة

اجتماع عاجل بـ"تعليم النواب" لبحث أزمة المستبعدين من مسابقة تعيين 30 ألف معلم

وصول المتهمين بقتل طبيب الساحل إلى المحكمة استعدادا للحكم عليهم

الحكومة تنفى عجز المخزون الاستراتيجى للسلع ودخول مصر فى أزمة غذائية

عاجل.. وصول غواصة أمريكية من طراز أوهايو إلى منطقة الشرق الأوسط

الاتحاد الأوروبى: إسرائيل تريد إنهاء الوجود الفلسطينى فى الضفة الغربية

الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار وحالة الطقس اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

صنع فى مصر... ولسّه كتير

جلال حمام

والاستثمارات طوق النجاة

علي سعدة

السير على خطى ثابتة رغم الصعاب

لواء. محسن الفحام

الاقتصاد المصرى ومواجهة التحديات

منى رجب

مصر تقف شامخة على كل المستويات.. دعمًا للقضية الفلسطينية

محمود خليل

اعتداء على «الحجر الأسود»

وائل لطفي

احتمالات مفتوحة

ماجد حبته

ألم نقل إنهم ليسوا بشرًا؟

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

أكثر من ربع قادة حماس يختبئون في الشرق الأوسط.. أين هم؟

الخارجية: المطالبة بإلقاء قنبلة نووية على غزة دليل انحراف وتطرف صناع القرار بالحكومة الإسرائيلية

زعيم المعارضة الإسرائيلية: إسرائيل ليست مكانا آمنا وليست دولة أخلاقية