الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

كثافات مرورية بمحاور وطرق القاهرة والجيزة اليوم الإثنين

كثافات مرورية
كثافات مرورية

شهدت الحركة المرورية صباح اليوم الإثنين، ظهور بعض الكثافات أمام قائدي السيارات على غالبية المحاور والطرق الرئيسية بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، سط انتشار الخدمات الأمنية والمرورية لضبط كل ما يخل بالأمن العام.

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عقوبة عدم اتباع الإرشادات وتعليمات رجال المرور على الطرق

وشهد محور 26 يوليو زحاما مروريا  أمام القادم من مناطق أكتوبر ومتجهة إلى وسط القاهرة والجيزة وميدان لبنان كذا القادم من وسط العاصمة والطريق الدائري ومتجهة إلى إسكندرية الصحراوي وأكتوبر، وشارعي شبرا مصر ورمسيس، كوبري 15 مايو، الطريق الدائري الأوسطي، محور كورنيش النيل، سكة الوايلي، طريق الحرية، شارع الهرم، كوبري 6 أكتوبر، كوبري القبة، طريق الحرية، طريق ابو الغيط - القناطر الخيرية.

وكذلك شهدت حركة المركبات زحاما بالمحاور الرابطة بين محافظتي القاهرة والجيزة "كوبري أكتوبر - 15 مايو - الجلاء  - كوبري الجامعة"، وشارعي فيصل والهرم، وصولا إلى ميادين الجيزة، وجامعة القاهرة، وبين السرايات، وشارع التحرير وصولا إلى البحوث، والكورنيش، وشارع البحر الأعظم، وكذلك محور صفط اللبن المتجه، إلى مناطق الجيزة، ومحاور الأوتوستراد وصلاح سالم ونفقي العروبة والأزهر.

الحركة المرورية الكثافات القاهرة الجيزة الخدمات الأمنية

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