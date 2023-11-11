الباز: لقاء السيسى بقادة إيران وتركيا رسالة مهمة لأطراف بعينها

علّق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير لجريدة "الدستور"، على القمة العربية الإسلامية في الرياض بشأن تطور الأوضاع في قطاع غزة، كاشفًا عن دور لقاء الرئيس السيسي برئيس إيران وتركيا والعاهل الأردني.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم السبت: "اتضح اليوم خلال هذه القمة أنه لا خلاف في المبدأ ولا أحد يختلف في ضرورة إيقاف إطلاق النار وحل الدولتين وإنقاذ الشعب الفلسطيني، لذلك جاءت هذه اللقاءات على توحيد الرؤي بشكل عام وتفصيلي".

وأكد أن عدم توسيع رقعة الصراع هي الرؤية المصرية منذ الأيام الأولي للأزمة، وظهرت في لقاء الرئيس السيسي مع عدد من القادة والزعماء في العالم، لأن توسيع دائرة الصراع يمكن أن يحول الحرب الإقليمية في فلسطين إلى حرب عالمية، وهذا حرص مصري منذ اليوم الأول في تبني الخطابات السياسية بهذا التعبير، وهو تعبير مصري خالص.

وأوضح، أن لقاءات الرئيس السيسي بقادة إيران وتركيا وسوريا تم اختيارها بعناية شديدة، وأعتقد أن هناك رسالة تريد مصر إيصالها لأطراف بعينها من خلال هذه اللقاءات تحديدًا.