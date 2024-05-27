الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأمن يكشف سبب اختطاف الطفل "إياد" بالمنوفية.. القصة كاملة

الطفل إياد
الطفل إياد

لم تمر سوى 14 ساعة على اختطاف الطفل "إياد" ابن المنوفية، في ظروف غامضة حتى نجح رجال الأمن بالاشتراك مع مباحث مركز قويسنا، وفريقي البحث الجنائي وقطاع الأمن العام، في إعادته، بعد انتشار مناشدات للمواطنين من أهالي قرية الطفل المخطوف على صفحات التواصل الاجتماعي لإعادته. 

وبعد ساعات من اختطاف الطفل "إياد العسال" 10 سنوات، ليلة أمس الأحد، أرسل المتهم إلى أسرة الطفل يطلب منهم فدية 800 ألف جنيه مقابل إطلاق سراح الطفل.

تحرك رجال الأمن إلى قرية الطفل المخطوف، وباستخدام أسلوب التتبع وتفريغ كاميرات المراقبة بالقرية، وبعمل التحريات، تم التوصل إلى هوية المتهمين، وتبين أن المتهم الرئيسي مقيم بمركز الباجور، فتم القبض عليه وتحرير محضر بالواقعة.

وسادت حالة من الارتياح بين أهالي القرية بعد عودة الطفل سالمًا إلى أحضان أسرته.

محافظة المنوفية عودة الطفل المخطوف فديه 800الف جنيه قرية بيجيرم مركز قويسنا

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