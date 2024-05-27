وكيل صحة الشرقية يستقبل زيارة إشرافية من الوزارة واليونسيف لتقييم منظومة التطعيمات

استقبل الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الدكتور رامي جلال مسؤول تقييم التطعيمات بمنظمة اليونسيف، بمكتب وكيل الوزارة، في زيارة إشرافية للمحافظة

كما استقبل وكيل وزارة الصحة بالشرقية لجنة مشكلة من قطاع الطب الوقائي بالوزارة، تضم كل من المهندسة ندى محمد من البرنامج الموسع للتطعيمات بالوزارة، والدكتورة ريهام صلاح من لجنة طعوم الوزارة، ومحمد سلامة مراقب الشلل الرخو بالبرنامج الموسع، والدكتورة منة الله السيد مسئول تطعيمات المنوفية، والدكتورة غادة أبو طالب مسئول تطعيمات الغربية، والدكتور محمد البدوي مسئول تطعيمات الدقهلية، وأسامة عبدالعليم مراقب تطعيمات الفيوم، ومحمد نصر مراقب سلسلة التبريد بالبحيرة، ومحمد البدري مراقب تطعيمات شمال سيناء، وإسلام محمد مراقب تطعيمات بورسعيد، ومحمود حمادة مراقب سلسلة التبريد بالجيزة، والسيد النجار مراقب تطعيمات الغربية”، وذلك في زيارة إشرافية لمتابعة وتقييم منظومة التطعيمات الروتينية وسلسلة التبريد بمحافظة الشرقية، ضمن خطة التقييم السنوية المركزية، في حضور مسئولة التطعيمات بالمديرية.

مناقشة أداء عمل الفرق الطبية بمنظومة التطعيمات الروتينية للأطفال حديثي الولادة

تناولت هذه اللقاءات استعراض الوضع الصحي الحالي بمحافظة الشرقية، كما ناقش الدكتور هشام مسعود خطة العمل بمكاتب الصحة والمراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، ومناقشة أداء عمل الفرق الطبية بمنظومة التطعيمات الروتينية للأطفال حديثي الولادة بالمحافظة.

وأثنى وكيل الوزارة على الدعم المتواصل لسلسلة التبريد بمنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، خاصةً خلال الفترة القليلة الماضية، والتي شهدت دعم كبير من الثلاجات والمبردات لحفظ الطعوم بالمنافذ، ودعم سلسلة التبريد بالمحافظة بالمولدات الكهربائية اللازمة لها، هذا بالإضافة إلى دعم المحافظة بسيارة ثلاجة تبريد نوع "لاندكروزر"، بتكلفة تقديرية تقارب 2 مليون جنيه، لنقل الطعوم، وضمان الحفاظ عليها، وفقًا لدرجات الحرارة المناسبة لها، مقدمًا الشكر لمعالي وزير الصحة والسكان على هذا الدعم المستمر للمنظومة الصحية بمحافظة الشرقية.

كما أثني الدكتور رامي جلال ولجنة الوزارة على الجهود المخلصة وأداء الفرق الطبية بمحافظة الشرقية، وعلى كفاءة العمل بمخازن الطعوم التي تم المرور الإشرافي عليها، وخطة العمل في حالة الطوارئ وانقطاع التيار الكهربائي بمخزن الطعوم بديوان عام المديرية، وبالإدارات الصحية بديرب نجم والصالحية الجديدة وفاقوس، وذلك ضمن خطة التقييم المركزية، كما تم مناقشة تقارير المرور على بعض الوحدات الصحية وعرض ما تم رصده من إيجابيات وسلبيات وعرض نقاط القوة ونقاط الضعف، والوقوف علي أي معوقات قد تؤثر على انتظام سير العمل.