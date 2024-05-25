السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توريد 593 ألف طن قمح إلى شون وصوامع الشرقية

توريد القمح
توريد القمح

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الزراعي من خلال تنفيذ العديد من مشروعات التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، مثمنًا جهود المزارعين في زراعة محصول القمح وتحقيق الأمن الغذائي المصري كونه مادة غذائية أساسية لمعظم شعوب الأرض.

وأشار المهندس حسين طلعت، وكيل وزارة الزراعة، أن المزارعين بمحافظة الشرقية انتهوا من حصاد حقولهم والمزروعة بمحصول القمح لموسم ٢٠٢٣/٢٠٢٢، حيث بلغ إجمالي المساحة المزروعة والمحصودة ٣٤٩١٤٦ فدانًا.

من جهتها، أوضحت فايزة عبدالرحمن، وكيلة وزارة التموين بالشرقية، أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ٥٩٣٦٩٦ طنًا و٤١٧ كيلوجرامًا من القمح إلى مواقع التخزين بنطاق المحافظة.

وأشارت وكيلة وزارة التموين بالشرقية إلى ضرورة التزام جهات التسويق بالسداد الفوري للمزارعين موردي القمح موسم حصاد ٢٠٢٤، وبحد أقصى ٤٨ ساعة من تاريخ الاستلام.

ووجَّهت وكيلة وزارة التموين بالشرقية بأن تكون درجة نظافة القمح الواردة على السيارة بدرجة واحدة، وفي حالة الحمولات التي تحتوى على قطعتين (وش ومقطورة) أن يكون وزن المقطورة منفصلًا عن وزن الوش، ويدون في محضر الفرز الوزن ودرجة النظافة للمقطورة.

وزارة الزراعة محصول القمح وكيلة وزارة التموين الأمن الغذائي درجة نظافة القمح

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