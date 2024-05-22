إدارة شئون البيئة بالشرقية: غلق إداري لـ 2 مستشفى غير مرخص في أبو حماد

قامت لجنة التفتيش على المنشآت الصحية بإدارة شؤون البيئة بديوان عام محافظة الشرقية بالاشتراك مع مديرية الشئون الصحية ، وإدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية العمل وهيئة الدواء المصرية وجهاز حماية المستهلك، بالمرور والتفتيش على (2) مستشفي خاص بمركز ابوحماد، وأسفر التفتيش عن غلق وتشميع المستشفتين للعمل بدون ترخيص بمركز ابوحماد بالإضافة لتحرير (16) محضر جنح لعدم توافر الاشتراطات البيئية والصحية.

ومن جانبه شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على تكثيف الحملات الرقابية والمرور على المنشآت الصحية والعيادات الطبية الخاصة ومعامل التحاليل بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، لإحكام الرقابة عليها، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية بها وشروط الترخيص ومعايير الجودة، فضلًا عن التخلص الآمن من النفايات وكذلك مراجعة صلاحية الأدوية ومصادر المستلزمات الطبية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين دون تهاون أو تقصير وتنفيذ الغلق الإداري للمنشآت الطبية المخالفة لشروط الترخيص حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وفي سياق متصل أوضح المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام، أن المخالفات التي رصدتها الحملة في المنشآت التي تم التفتيش عليها تتمثل في (مزاولة النشاط بدون ترخيص -عدم وجود تعاقد للتخلص من النفايات الطبية الخطرة والصلبة، عدم وجود تعاقد لمكافحة الحشرات والقوارض - عدم وجود رخصة بيئية - عدم وجود سجل بيئى - عدم وجود سجل مخلفات خطرة – عدم فصل المخلفات الخطرة بطريقة سليمة وعدم التخلص الأمن منها – عدم توافر الإشتراطات البيئية والصحية ومكافحة العدوى).

وجرى غلق وتشميع عدد 2 مستشفى خاصة واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر جنح ضدهم حيث تم تحرير محاضر جنح لمستشفى خاص بمركز ابوحماد بأرقام ( 8149، 8674، 8675، 8676، 8677، 8678، 8679، 8680) جنح مركز ابوحماد لسنة 2024، وتم تحرير محاضر جنح لمستشفى خاص بمركز ابوحماد بأرقام (8151، 8667، 8668، 8669، 8670، 8671، 8672، 8673) جنح مركز أبو حماد لسنة 2024.