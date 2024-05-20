سكن كريم وتوفير العلاج.. محافظ الشرقية يلبى طلبات المواطنين فى اللقاء الدورى

استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، 9 مواطنين من الأسر الأولى بالرعاية ومتحدي الإعاقة من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة للإستماع لمشكلاتهم على الطبيعة وتوفير الحلول اللازمة لها، وذلك بقاعة الإجتماعات بديوان عام محافظة الشرقية.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، ووكيل وزارة الصحة ورؤساء مراكز الزقازيق ومنيا القمح وبلبيس و مديرة إدارة خدمة المواطنين بفرع الشرقية للتأمين الصحي ونائبة مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومدير عام بحوث العمالة بمديرية العمل، ومديرة إدارة خدمة المواطنين بمديرية التضامن الإجتماعي ونائبة مدير عام الشئون التنفيذية بمديرية التربية التعليم ومندوب عن مؤسسة تكافل ومديري إدارت خدمة المواطنين ومشروعك والإسكان والإدارة الهندسية بديوان عام المحافظة.

وكلف محافظ الشرقية، مديرة إدارة خدمة المواطنين بمديرية التضامن الإجتماعى بصرف مساعدات مالية عاجلة وشهرية لعدد (7) أسر من الأسر الأكثر إحتياجًا والتي تتضرر من عدم وجود دخل ثابت لها ليساعدها على تحمل أعباء المعيشة والتى تم إجراء الأبحاث الإجتماعية لهم، وأسفرت عن استحقاقهم لتلك المساعدات، فضلًا عن سرعة الإنتهاء من الإجراءات اللازمة لإستخراج معاش تكافل وكرامة للأسر الأكثر إحتياجًا ليمثل مصدر دخل ثابت لهم، يستطيعون من خلاله تحمل أعباء الحياة ونفقات المعيشة.

وفى سياق متصل، كلف محافظ الشرقية مدير عام إدارة بحوث العمالة بمديرية العمل، بتوفير وظائف مناسبة بالقطاع الخاص لعدد (5) مواطنين من الراغبين في العمل والحصول على قوت يومهم لعدم توافر أي فرص عمل بالقطاع العام أو الحكومى وأن فرص العمل المتاحة فى القطاع الخاص فقط ومن خلال مديرية العمل، كما كلف المحافظ رئيس مجلس مدينة الزقازيق بتوفير محل بالإيجار المخفض للمواطن أ. أ. ع من مركز الزقازيق.

وكلف محافظ الشرقية وكيل وزارة الصحة بتوفير العلاج اللازم لأبنه المواطن “م. ع” من طحلة بردين لإصابة نجلته بحروق وتحتاج للعلاج، فضلًا عن توفير العلاج اللازم لنجل المواطنة هـ.ص.ص من مركز الزقازيق لكونه يعانى بكهرباء ومياه على المخ.

وخلال اللقاء تقدمتا مواطنتان بشكوى تفيدا عدم وجود سكن يليق بهما، ليوجه المحافظ مديرة إدارة صندوق الإسكان بالديوان العام، بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي، لبحث حالتيهما الإجتماعية لتوفير سكن مناسب لهما من المخصص للأسر الأولى بالرعاية.

وفى نهاية اللقاء، تقدم المواطن “ع. أ” من قرية الطيبة بمركز الزقازيق بشكوى يتضرر من عدم توصيل خط الصرف الصحى والمياه للمنازل المتواجدة بسكة الملايجة بالقرية، ليصدر المحافظ توجيهاته لمدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام بمخاطبة الهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحى لتوصيل المياه لهذه المنازل.

وأكد محافظ الشرقية، على ضرورة وضع حلول للشكاوى وتذليل العقبات التي تواجه المواطنين في كافة القطاعات بمراكز وقرى المحافظة والإستجابة العاجلة لطلبات المواطنين التي ترد عبر قنوات التواصل المتاحة لتلقي الشكاوى.