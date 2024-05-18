بينهم رضيعة.. إصابة 3 أشخاص فى تصادم جرار مع سيارة بالشرقية

أصيب 3 أشخاص بينهم طفلة رضيعة، فى حادث تصادم جرار زراعى مع سيارة ملاكى، بدائرة مركز أولاد صقر، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

استقبل مستشفى أولاد صقر المركزى كل من "جهاد.ع. م"، 58 سنة، مصابة باضطرابات فى درجة الوعى وسحجات بالجسم، و"بشرى.خ.ال"، 65 سنة، مصابة بما بعد الارتجاج، والطفلة "حور.م.أ"، لم تكمل العامين، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، جميعهم مقيمون قرية بنى عبيد، مركز أولاد صقر.

وتبين إصابتهم فى وقوع حادث تصادم جرار زراعى مع سيارة ملاكى، بمحيط قرية الدوار دائرة مركز أولاد صقر.

تم نقلهم لمستشفى أولاد صقر المركزى لتلقى العلاج اللازم.