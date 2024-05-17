الشرقية تنهي استعدادات لتجهيز لجان الشهادة الإعدادية واستقبال الامتحانات غدا

اطمأن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، من المهندس علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم، على انتهاء المديرية من استعداداتها لاستقبال طلاب الشهادة الإعدادية لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024.

ومن المقرر أن تنطلق الامتحانات غدًا السبت الموافق 18 مايو 2024 في مواد اللغة العربية والخط والإملاء والتربية الدينية، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 23 مايو 2024 في مادة الدراسات الاجتماعية.

وأكد على ضرورة توفير جو من الهدوء والانضباط وتهيئة الأجواء المناسبة للطلاب لضمان حسن سير وانتظام الامتحانات.

كما أكد المحافظ على ضرورة التنسيق بين مديريات التربية والتعليم، والأمن، والصحة، والتموين، والمستشار العسكري، ورؤساء المراكز والمدن، كلٌ فيما يخصه لتأمين اللجان وتوفير الجو الملائم للطلاب لأداء الامتحان.

كما شدد على ضرورة تواجد طبيب أو ممرضة داخل اللجان لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للطلاب في حالة حدوث ظروف صحية، وكذلك الاهتمام بأعمال النظافة ورفع القمامة بشكل دوري من محيط المدارس في دائرة المحافظة.

ومن جانبه، أوضح المهندس علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن إجمالي عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام يبلغ 142713 طالب وطالبة، موزعين على 795 لجنة امتحانية، ما بين 775 لجنة لطلاب الشهادة الإعدادية العامة تستوعب 141530 طالب وطالبة، و10 لجان لطلاب الشهادة الإعدادية المهنية تستوعب 1100 طالب وطالبة، بالإضافة إلى 8 لجان لطلاب مدارس الأمل تستوعب 71 طالب وطالبة، ولجنة لطلاب مدارس النور تستوعب 10 طلاب، ولجنة بمستشفى 57357 تضم طالبين، وذلك على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أن جميع اللجان الامتحانية جاهزة لاستقبال طلاب الشهادة الإعدادية لأداء امتحان الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024، وذلك بعد إجراء أعمال التطهير والتعقيم بها وتوفير الجو الملائم للطلاب لأداء الامتحان من تهوية وإضاءة جيدة.

كما أشار إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الشؤون الصحية لتوفير طبيب أو زائرة صحية في كل مدرسة بها لجان امتحانية لمواجهة حالات الطوارئ.