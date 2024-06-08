حالة الطقس اليوم السبت 8-6-2024| درجات الحرارة فى محافظات مصر

بتسأل الملايين عن أخبار حالة الطقس اليوم السبت 8-6-2024| درجات الحرارة في محافظات مصر وذلك مع الموجة الحارة التي تمر بها البلاد خلال الفترة المقبلة مع شهور فصل الصيف والذي يتميز بارتفاع درجات الحرارة على كافة محافظات الجمهورية.

أخبار حالة الطقس اليوم السبت 8-6-2024

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن أخبار حالة الطقس اليوم السبت 8-6-2024| درجات الحرارة في محافظات مصر حيث أكدت على استمرار الطقس الحار خلال الساعات القليلة المقبلة حيث يسود طقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار على أغلب الانحاء.

وأكدت الأرصاد وجود طقس شديد الحرارة على السواحل الشمالية مائلا للحرارة خلال ساعات الليل على أغلب الانحاء ومعتدل على السواحل الشمالية وتشهد محافظة القاهرة والوجه البحري اعتدال درجات الحرارة خلال ساعات الليل مع حركة نشاط الرياح على كافة محافظات الجمهورية.

حالة الطقس في الإسكندرية اليوم السبت 8-6-2024

تشهد محافظة الإسكندرية خلال الساعات القادمة انخفاض طفيف في الحرارة بسبب حركة الموجات في البحر الأبيض المتوسط حيث تسود أجواء حارة نسبيا على مختلف الانحاء مع هدوء الرياح واستقرار حالة الرياح واستقرار حالة الأمواج في البحر المتوسط وسجلت انخفاض طفيفا في درجات الحرارة بقيمة 3 درجات.

وبلغت سرعة الرياح إلى نحو 26 كم/الساعة وبلغت أمواج البحر الأبيض المتوسط إلى نحو من متر إلى متر ونصف.

درجات الحرارة في محافظات مصر اليوم السبت 8-6-2024

درجة الحرارة في محافظة القاهرة العظمى 39 والصغرى 21 درجة مئوية.

درجة الحرارة في محافظة الوادي الجديد العظمى 39 والصغرى 28 درجة مئوية.

درجة الحرارة في محافظة سوهاج العظمى 41 والصغرى 26 درجة مئوية.

درجة الحرارة في محافظة قنا العظمى 42 والصغرى 27 درجة مئوية.

درجة الحرارة في محافظة أسوان العظمى 43 والصغرى 23 درجة مئوية.

درجة الحرارة في محافظة الإسماعيلية العظمى 35 والصغرى 20 درجة مئوية.

درجة الحرارة في محافظة الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 22 درجة مئوية.

درجة الحرارة في محافظة مرسي مطروح العظمى 30 والصغرى 21 درجة مئوية.

درجة الحرارة في محافظة دمياط العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

درجة الحرارة في محافظة بورسعيد العظمى 28 والصغرى 21 درجة مئوية.