سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى السبت 8-6-2024 فى مصر

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري السبت 8-6-2024 في مصر، وذلك بسبب السيولة الدولارية المتوفرة في البنوك المصرية، والتي قضت على السوق الموازي للعملات الأجنبية مما أثر على توافر المنتجات المستوردة في الأسواق المصرية.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري السبت 8-6-2024 في مصر

يشهد سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري السبت 8-6-2024 في كافة البنوك المصرية استقرار ملحوظ في وفقا للوحة التعاملات المالية التي يتم تحديثها باستمرار وفقا لحالة العرض والطلب حيث جاءت كما يلي:-

الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري بنحو 47.38 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع.

الدولار في بنك الإسكندرية بنحو 47.30 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع.

الدولار في بنك القاهرة بنحو 47.48 جنيه للشراء و47.58 جنيه للبيع.

الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 47.35 جنيه للشراء و47.40 جنيه للبيع.

الدولار في البنك التجاري الدولي CIB بنحو 47.48 جنيه للشراء و47.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

في المصرف العربي الدولي وصل الدولار الأمريكي بنحو 47.40 جنيه للشراء و47.45 جنيه للبيع.

في البنك العقاري المصري يتداول الدولار الأمريكي بنحو 47.38 جنيه للشراء و47.45 جنيه للبيع.

في بنك الكويت الوطني سجل الدولار الأمريكي بنحو 47.35 جنيه للشراء و47.45 جنيه للبيع.

في البنك المتحد سجل الدولار بنحو 47.38 جنيه للشراء و47.45 جنيه للبيع.

وفي بنك قناة السويس سجل الدولار بنحو 47.54 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

الدولار في بنك مصر بنحو 47.54 جنيه للشراء و47.64 جنيه للبيع.



سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

الدولار في البنك الأهلي المصري عند مستوى 47.40 جنيه للشراء و47.58 جنيه للبيع.

أسعار العملات في مصر اليوم

قيمة اليورو الأوروبي بنحو 51.57 جنيه للشراء و51.70 جنيه للبيع.

الجنيه الاسترليني بنحو 60.63 جنيه للشراء و60.78 جنيه للبيع.

الريال السعودي عند مستوى 12.65 جنيه للشراء و12.68 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي بنحو 154.88 جنيه للشراء و155.26 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي بنحو 12.92 جنيه للشراء و12.95 جنيه للبيع.