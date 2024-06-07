السبت 08 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قبل عيد الأضحى 2024.. أسعار الاضاحي قائم في مصر

الاضاحي من العجول
الاضاحي من العجول

أيام قليلة تفصلنا عن العيد الكبير، ويزداد اللتساؤل لمعرفة أسعار الاضاحي قائم في مصر عبر جوجل، حيث وزارة الزراعة في مصر أعلنت عن طرح الأضاحي بسعر منخفض، وذلك للمقبلين على شراء الأضاحي (عجول وخرفان) وتكون بنحو 30%.

قبل عيد الأضحى 2024.. أسعار الاضاحي قائم في مصر

ويستعرض «الدستور» في هذا التقرير قائمة أسعار الأضاحي اليوم في مصر مع قرب قدوم عيد الأضحى المبارك.

ويرتبط سعر الأضاحي والماشية بشكل عام، بالكثير من المتغيرات، ولعل يكون من أبرزها، أسعار الأعلاف، بحالة زيادة سعر العلف ستزداد أسعار الأضاحي، وكذلك الحال بحالة الانخفاض، فتراجع سعر الأعلاف، مما ينتج عنه وجود انخفاض أسعار الأضاحي والماشية.

أسعار العجول اليوم

  • سجل اليوم سعر كيلو العجول البقري القائم (الكبير) – وصل سعر كيلو العجول البقري اليوم قائم - نحو مبلغ 175 جنيهًا.
  • ووصل سعر كيلو الجاموس الصغير القائم اليوم (سعر كيلو العجول الجاموس اليوم) نحو قيمة 160 جنيها للكيلو.
  • سجل سعر كيلو العجول الجاموس الكبير القائم نحو مبلغ 165 جنيها للكيلو.
  • بلغ سعر العجول البقري القائم اليوم (الصغير) قيمة 185 جنيها للكيلو.

أسعار الخرفان اليوم

تراوح سعر كيلو الخروف البلدي اليوم (سعر كيلو اللحم الضأن) بين قيمة 160 و220 جنيها.

وتراوح سعر الخروف اليوم ما بين مبلغ 6 آلاف - 10 آلاف جنيه.

وتراوح اليوم سعر كيلو الخروف البرقي قائم ما بين 190 و225 جنيها.

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أسعار البقر والجاموس اليوم

أسعار البقر اليوم (كبير السن - الإناث) من ضمن قائمة أسعار الأضاحي لعام 2024 وذلك قبل موعد عيد الأضحى 2024 لنحو مبلغ 120 جنيه (سعر كيلو اللحم البقري القائم).

أسعار الأضاحي اليوم: ستتراوح أسعار البقر اليوم الصغير ما بين قيمة 140 - 150 جنيها للكيلو القائم.

وصل سعر كيلو اللحم البتلو نحو مبلغ 250 جنيهًا للكيلو.

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