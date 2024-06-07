أسعار النفط تتأرجح بين التوترات الجيوسياسية وتغيرات السوق العالمية

شهدت أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال تداولات اليوم الجمعة 7 يونيو 2024 تقلبات ملحوظة نتيجة لعوامل متعددة، منها الأحداث الجيوسياسية، وتحركات العرض والطلب، والتغيرات في السياسات الاقتصادية العالمية.

أسعار النفطفي اليوم الجمعة



سجل سعر برميل خام برنت حوالي 80.13 دولار أمريكي، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 1% عن اليوم السابق، بينما كان هذا السعر قد انخفض بنسبة 1% مقارنة بالأسبوع السابق.

أما سعر النفط الأمريكي غرب تكساس الوسيط فقد سجل حوالي 76.17 دولار للبرميل، وقد شهد انخفاضًا بنسبة 1% مقارنة بالأسبوع الماضي، بينما كان قد سجل 75.89 دولار في اليوم السابق، مع ارتفاع طفيف بنسبة 0.45%.

كما أن توقعات الأسواق تظل محاطة بعدم اليقين نظرًا للعوامل الجيوسياسية والتغيرات في السياسات الاقتصادية العالمية التي تؤثر بشكل مباشر على أسعار النفط.

العوامل المؤثرة على الأسعار

1. الأحداث الجيوسياسية:

التوترات المستمرة في منطقة الشرق الأوسط، خاصة بين إيران والدول الغربية، تسهم في زيادة المخاوف بشأن الاستقرار في المنطقة التي تعد من أكبر مصادر النفط في العالم.



كما ان الاضطرابات السياسية في بعض دول أمريكا اللاتينية، مثل فنزويلا، تؤثر أيضًا على الإمدادات العالمية.

2. تحركات العرض والطلب:

تباطؤ الاقتصاد الصيني يؤدي إلى تراجع الطلب على النفط، حيث تعد الصين واحدة من أكبر المستهلكين للطاقة في العالم.



كما أن الزيادة في إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة تساهم في زيادة العرض العالمي، مما يضغط على الأسعار.



قرارات منظمة أوبك+ بشأن خفض الإنتاج لدعم الأسعار تلعب دورًا مهمًا في توازن السوق.

3. التغيرات في السياسات الاقتصادية:



رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية في محاولة لكبح التضخم يؤثر على تكلفة التمويل وعلى النمو الاقتصادي، مما يقلل من الطلب على النفط.



كما أن السياسات البيئية والتحول نحو الطاقة المتجددة في العديد من الدول، خاصة في أوروبا، تؤدي إلى انخفاض تدريجي في الطلب على الوقود الأحفوري.

التوقعات المستقبلية

يتوقع المحللون استمرار التقلبات في أسعار النفط في المدى القصير، مع استمرار تأثير العوامل الجيوسياسية والتغيرات في العرض والطلب، وعلى المدى الطويل، من المتوقع أن يلعب التحول نحو الطاقة النظيفة دورًا كبيرًا في إعادة تشكيل سوق النفط.