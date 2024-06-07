الجمعة 07 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية الجمعة 7-6-2024 فى البنوك 

الدولار
الدولار

سجل سعر الدولار اليوم استقرارا عند نفس المستوى الذي سجله منذ عدة أسابيع، وتراجعت تعاملات الدولار في الأسواق الأجنبية.

وسجل سعر الدولار على شاشات البنك المركزي المصري 47.50 جنيه مع راحة البنوك يومي الجمعة والسبت، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية اليوم الجمعة7-6-2024 في البنوك. 

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

سعر الدولار بنك البركة: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه. 

سعر الدولار البنك التجاري الدولي: 47.56 جنيه للشراء، و47.66 جنيه. 

سعر الدولار بنك عودة: 47.52 جنيه للشراء، و 47.62 جنيه. 

سعر الدولار بنك أبو ظبي: 47.51 جنيه للشراء، و47.61 جنيه.

سعر الدولار بنك الإسكندرية: 47.50 جنيه للشراء، و47.60 جنيه. 

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك

سعر الدولار اليوم الخميس 2024/6/6 مقابل الجنيه المصرى فى البنوك

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدولار استقرار في تعاملات بنك مصر 47.5 جنيه مصري للشراء، و47.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار خلال خلال تعاملات اليوم الجمعة في البنك الأهلي المصري 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم 

العملةشراءبيع
دولار أمريكى47.4643 جنيه47.5643 جنيه
يورو51.5794 جنيه51.7071 جنيه
جنيه إسترلينى60.6356 جنيه60.7824 جنيه
فرنك سويسرى53.2469 جنيه53.3890 جنيه
100 ين يابانى30.3947 جنيه30.4606 جنيه
ريال سعودى12.6551 جنيه12.6825جنيه
دينار كويتى154.8843 جنيه155.2613 جنيه
درهم اماراتى12.9211 جنيه12.9518جنيه
اليوان الصينى6.5517 جنيه6.5658 جنيه

 

 

 

 

 

 

 

 

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