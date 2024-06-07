سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية الجمعة 7-6-2024 فى البنوك 

سجل سعر الدولار اليوم استقرارا عند نفس المستوى الذي سجله منذ عدة أسابيع، وتراجعت تعاملات الدولار في الأسواق الأجنبية.

وسجل سعر الدولار على شاشات البنك المركزي المصري 47.50 جنيه مع راحة البنوك يومي الجمعة والسبت، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية اليوم الجمعة7-6-2024 في البنوك.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

سعر الدولار بنك البركة: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه.

سعر الدولار البنك التجاري الدولي: 47.56 جنيه للشراء، و47.66 جنيه.

سعر الدولار بنك عودة: 47.52 جنيه للشراء، و 47.62 جنيه.

سعر الدولار بنك أبو ظبي: 47.51 جنيه للشراء، و47.61 جنيه.

سعر الدولار بنك الإسكندرية: 47.50 جنيه للشراء، و47.60 جنيه.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدولار استقرار في تعاملات بنك مصر 47.5 جنيه مصري للشراء، و47.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار خلال خلال تعاملات اليوم الجمعة في البنك الأهلي المصري 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم

العملة شراء بيع دولار أمريكى 47.4643 جنيه 47.5643 جنيه يورو 51.5794 جنيه 51.7071 جنيه جنيه إسترلينى 60.6356 جنيه 60.7824 جنيه فرنك سويسرى 53.2469 جنيه 53.3890 جنيه 100 ين يابانى 30.3947 جنيه 30.4606 جنيه ريال سعودى 12.6551 جنيه 12.6825جنيه دينار كويتى 154.8843 جنيه 155.2613 جنيه درهم اماراتى 12.9211 جنيه 12.9518جنيه اليوان الصينى 6.5517 جنيه 6.5658 جنيه