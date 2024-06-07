سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية الجمعة 7-6-2024 فى البنوك
سجل سعر الدولار اليوم استقرارا عند نفس المستوى الذي سجله منذ عدة أسابيع، وتراجعت تعاملات الدولار في الأسواق الأجنبية.
وسجل سعر الدولار على شاشات البنك المركزي المصري 47.50 جنيه مع راحة البنوك يومي الجمعة والسبت، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية اليوم الجمعة7-6-2024 في البنوك.
سعر الدولار اليوم في مصر 2024
سعر الدولار بنك البركة: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه.
سعر الدولار البنك التجاري الدولي: 47.56 جنيه للشراء، و47.66 جنيه.
سعر الدولار بنك عودة: 47.52 جنيه للشراء، و 47.62 جنيه.
سعر الدولار بنك أبو ظبي: 47.51 جنيه للشراء، و47.61 جنيه.
سعر الدولار بنك الإسكندرية: 47.50 جنيه للشراء، و47.60 جنيه.
سعر الدولار اليوم في بنك مصر
سجل سعر الدولار استقرار في تعاملات بنك مصر 47.5 جنيه مصري للشراء، و47.64 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي
سجل سعر الدولار خلال خلال تعاملات اليوم الجمعة في البنك الأهلي المصري 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع.
أسعار العملات اليوم
|العملة
|شراء
|بيع
|دولار أمريكى
|47.4643 جنيه
|47.5643 جنيه
|يورو
|51.5794 جنيه
|51.7071 جنيه
|جنيه إسترلينى
|60.6356 جنيه
|60.7824 جنيه
|فرنك سويسرى
|53.2469 جنيه
|53.3890 جنيه
|100 ين يابانى
|30.3947 جنيه
|30.4606 جنيه
|ريال سعودى
|12.6551 جنيه
|12.6825جنيه
|دينار كويتى
|154.8843 جنيه
|155.2613 جنيه
|درهم اماراتى
|12.9211 جنيه
|12.9518جنيه
|اليوان الصينى
|6.5517 جنيه
|6.5658 جنيه