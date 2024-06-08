سعر الذهب اليوم السبت 8-6-2024 فى مصر للبيع والشراء

يشهد سعر الذهب اليوم السبت 8-6-2024 في مصر للبيع والشراء حالة من الارتفاع، وذلك مع استقرار الأوقية بالبورصة العالمية؛ بسبب ضعف الدولار وتزايد التوقعات حول خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة وسط ترقب لبيانات التوظيف الأمريكية.

سعر الذهب اليوم السبت 8-6-2024 في مصر للبيع والشراء

ارتفع سعر الذهب اليوم السبت 8-6-2024 في مصر للبيع والشراء بقيمة 15 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ليسجل جرام الذهب عيار 21 عند مستوى 3140 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو ثلاثة دولارات لتسجل 2358 دولارًا، وجاءت أسعار الذهب في محلات الصاغة بدون مصنعية كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 24 في الصاغة المصرية

بلغ سعر البيع 3577.25 جنيه.

بلغ سعر الشراء 3560 جنيه.

صعود وصل إلى 5.75 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 22 في الصاغة المصرية

بلغ سعر البيع 3279 جنيهًا.

بلغ سعر الشراء 3263.25 جنيه.

صعود وصل إلى 5.25 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 21 في الصاغة المصرية

بلغ سعر البيع 3130 جنيهات.

بلغ سعر الشراء 3115 جنيهًا.

صعود وصل إلى 5 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 18 في الصاغة المصرية

بلغ سعر البيع 2682.75 جنيه.

بلغ سعر الشراء 2670 جنيهًا.

صعود وصل إلى 4.25 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 14 في الصاغة المصرية

بلغ سعر البيع 2086.75 جنيه.

بلغ سعر الشراء 2076.75 جنيه.

صعود وصل إلى 3.25 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 12 في الصاغة المصرية

بلغ سعر البيع 1788.5 جنيه.

بلغ سعر الشراء 1780 جنيهًا.

صعود وصل إلى 2.75 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 9 في الصاغة المصرية

بلغ سعر البيع 1341.5 جنيه.

بلغ سعر الشراء 1335 جنيهًا.

صعود وصل إلى 2.25 نقطة.

سعر جنيه الذهب في الصاغة المصرية

بلغ سعر البيع 25040 جنيهًا.

بلغ سعر الشراء 24920 جنيهًا.

صعود وصل إلى 40 نقطة.

سعر أونصة الذهب في البورصة العالمية

بلغ سعر البيع 2337$.

بلغ سعر الشراء 2336$.

صعود وصل إلى 2 نقطة.