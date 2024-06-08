السبت 08 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الذهب اليوم السبت 8-6-2024 فى مصر للبيع والشراء

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم

يشهد سعر الذهب اليوم السبت 8-6-2024 في مصر للبيع والشراء حالة من الارتفاع، وذلك مع استقرار الأوقية بالبورصة العالمية؛ بسبب ضعف الدولار وتزايد التوقعات حول خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة وسط ترقب لبيانات التوظيف الأمريكية.

سعر الذهب اليوم السبت 8-6-2024 في مصر للبيع والشراء

ارتفع سعر الذهب اليوم السبت 8-6-2024 في مصر للبيع والشراء بقيمة 15 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ليسجل جرام الذهب عيار 21 عند مستوى 3140 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو ثلاثة دولارات لتسجل 2358 دولارًا، وجاءت أسعار الذهب في محلات الصاغة بدون مصنعية كما يلي:

txt

سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية الجمعة 7-6-2024 فى البنوك 

txt

قبل عيد الأضحى 2024.. أسعار الاضاحي قائم في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24 في الصاغة المصرية

بلغ سعر البيع 3577.25 جنيه.
بلغ سعر الشراء 3560 جنيه.
صعود وصل إلى 5.75 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 22 في الصاغة المصرية

بلغ سعر البيع 3279 جنيهًا.
بلغ سعر الشراء 3263.25 جنيه.
صعود وصل إلى 5.25 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 21 في الصاغة المصرية

بلغ سعر البيع 3130 جنيهات.
بلغ سعر الشراء 3115 جنيهًا.
صعود وصل إلى 5 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 18 في الصاغة المصرية

بلغ سعر البيع 2682.75 جنيه.
بلغ سعر الشراء 2670 جنيهًا.
صعود وصل إلى 4.25 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 14 في الصاغة المصرية

بلغ سعر البيع 2086.75 جنيه.
بلغ سعر الشراء 2076.75 جنيه.
صعود وصل إلى 3.25 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 12 في الصاغة المصرية

بلغ سعر البيع 1788.5 جنيه.
بلغ سعر الشراء 1780 جنيهًا.
صعود وصل إلى 2.75 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 9 في الصاغة المصرية

بلغ سعر البيع 1341.5 جنيه.
بلغ سعر الشراء 1335 جنيهًا.
صعود وصل إلى 2.25 نقطة.

txt

بالمصنعية| سعر الذهب اليوم الجمعة 7-6-2024 فى مصر للبيع والشراء

txt

سعدة: القفزة التاريخية للاحتياطى تعزز ثقة المستثمرين.. وتُنذر بانخفاض الأسعار

سعر جنيه الذهب في الصاغة المصرية

بلغ سعر البيع 25040 جنيهًا.
بلغ سعر الشراء 24920 جنيهًا.
صعود وصل إلى 40 نقطة.

سعر أونصة الذهب في البورصة العالمية

بلغ سعر البيع 2337$.
بلغ سعر الشراء 2336$.
صعود وصل إلى 2 نقطة.

اقرأ أيضًا 

الذهب يرتفع لأعلى مستوى فى أسبوعين بدعم توقعات خفض الفائدة

سعر الذهب اليوم سعر الذهب الذهب الذهب اليوم جرام الذهب سعر جرام الذهب الصاغة المصرية عيار 24 عيار 21 عيار 18 سعر جرام الذهب عيار 24 في الصاغة المصرية سعر جرام الذهب عيار 22 في الصاغة المصرية سعر جرام الذهب عيار 21 في الصاغة المصرية سعر جرام الذهب عيار 18 في الصاغة المصرية سعر جرام الذهب عيار 14 في الصاغة المصرية سعر جرام الذهب عيار 12 في الصاغة المصرية سعر جرام الذهب عيار 9 في الصاغة المصرية سعر جنيه الذهب في الصاغة المصرية سعر أونصة الذهب في البورصة العالمية

مواد متعلقة

سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية الجمعة 7-6-2024 فى البنوك 

الأكثر قراءة

رابط متاح| بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2024 نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى السبت 8-6-2024 فى مصر

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 8-6-2024

رابط شغال| نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم فقط جميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بلينكن يا حبيبي.!

مدحت بشاى

البطريرك المصرى وشهادته الوطنية

صفاء النجار

معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5»

ماجد حبته

احتفالات إنزال نورماندى!

محمد الراعي

منتخب حسام كسب الرهان رغم العراقيل ودلع النجوم

إبراهيم عبدالفتاح

الوحيدة فى ليلتها الأولى مع الحنين

محمد عبدالعزيز

مَن يُمثل الوزراء الجدد ويقدمهم للإعلام؟

حسين دعسة

بعيدا عن إيقاف الحرب.. الولايات المتحدة تفلس فى المعركة

صور

«الشقيانين في الشوارع».. أبطال تحت أشعة الشمس

منتدى حرف

ليلة الخميس.. «تريزيجيه جول» العريس أمام بوركينافاسو

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. مجلس الحرب الإسرائيلى يوافق على خطة تستبدل حكم حماس فى غزة

عاجل.. حزب الله يستهدف مرابض مدفعية وجنود وآلية لإسرائيل بخربة ماعر وبركة ريشا

4 ملفات تهدد بإسقاط حكومة نتنياهو خلال أيام