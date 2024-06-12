الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة.. قبول دفعة جديدة بمعهد التمريض بالمنتزه شرق الإسكندرية

معهد التمريض بالمنتزه
معهد التمريض بالمنتزه

أعلن المعهد الفني للتمريض بالمنتزه في الإسكندرية والبحيرة، والتابع لوزارة الصحة والسكان، عن فتح باب التقديم للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الجديد.

 

وأوضح الدكتور محمد محمود مهران، عضو مجلس إدارة المعهد، أن التقديم متاح حاليًا لجميع الطلاب المتميزين من الجنسين بنين وبنات، حيث يمكنهم الآن الحصول على كراسة الشروط التي تتضمن كافة التفاصيل والمستندات المطلوبة.

 

وشدد الدكتور مهران على أن المعهد يتبنى سياسة القبول وفقًا لأعلى المجاميع وفقا لشروط الوزارة، مع ضرورة اجتياز المتقدمين لاختبارات القبول، دون أي استثناءات، التزامًا بالمعايير التي وضعتها وزارة الصحة.

 

وتشمل شروط القبول بالمعهد وفقا لمهران: أن يكون المتقدم مصري الجنسية، حسن السير والسلوك، وحاصلًا على الشهادة الإعدادية العامة أو ما يعادلها من العام الحالي فقط، كما يشترط أن يكون المتقدم من أبناء محافظة الإسكندرية للقبول بمعهد الإسكندرية، أو من أبناء محافظة البحيرة للقبول بفرع البحيرة، وبالنسبة للطالبات، يجب ألا تكون متزوجة ولا تتزوج أثناء فترة الدراسة.

 

ومن جانبها أضافت الدكتورة سهى مصطفى مدير معهد المنتزه بالإسكندرية ونقيب تمريض المحافظة، أنه على المتقدمين اجتياز الاختبارات الطبية والنفسية واختبارات القدرات والمقابلة الشخصية، فضلًا عن الموافقة على التكليف والتوزيع وفقًا لاحتياجات الوزارة بعد التخرج.

 

أما عن المستندات المطلوبة، فأوضحت أنها تشمل صورة شهادة إتمام الشهادة الإعدادية، وبيان نجاح معتمد ومختوم للشهادتين الابتدائية والإعدادية، بالإضافة إلى 5 صور شخصية حديثة، وصورة شهادة الميلاد وبطاقة أحد الوالدين، وشهادة حسن سير وسلوك. ويتم تقديم جميع الأصول عند إعلان القبول النهائي.

 

كما أكدت "مصطفى" أن التمريض ليس مجرد وظيفة، بل رسالة إنسانية نبيلة تتطلب التفاني والعطاء لخدمة المرضى. وأشارت إلى أن المعهد يسعى لتخريج كوادر تمريضية مؤهلة على أعلى مستوى لتقديم رعاية صحية متميزة.

 

هذا وأوضحت نقيب تمريض الإسكندرية أن معايير القبول بالمعهد تتسم بالنزاهة والشفافية، حيث يتم الاختيار وفقًا للمجموع والاختبارات دون محاباة، بهدف انتقاء أفضل العناصر التي تمتلك المهارات والقدرات اللازمة لمهنة التمريض.

 

وشددت أيضا على ضرورة التزام الطلاب بحضور المحاضرات والتدريبات العملية، والتفاعل مع أعضاء هيئة التدريس، لاكتساب الخبرات والمعارف، مع التحلي بأخلاقيات المهنة من تعاطف وصبر وإنسانية في التعامل مع المرضى، داعيه الطلاب المتفوقين بالإعدادية للإسراع بسحب كراسة الشروط وتقديم أوراقهم للالتحاق بالمعهد، الذي يوفر تعليمًا متميزًا ويفتح آفاقًا واسعة في سوق العمل محليًا وخارجيًا.

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الإسكندرية والبحيرة الشهادة الاعدادية المعهد الفني للتمريض بالمنتزة

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