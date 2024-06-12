"حريق المنقف" كارثة تهز الكويت.. ورئيس الجالية لـ"الدستور": المصريون بخير

أكد علاء سليم، رئيس الجالية المصرية بالكويت، وأمين عام اتحاد المصريين في الكويت، سلامة جميع أفراد الجالية المصرية في الكويت، ولم يتعرض أي منهم لأي أذى جراء حريق منطقة المنقف مشيرًا أن غالبية الضحايا من العمالة الآسيوية.

وتقدم سليم بخالص التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحايا، والشفاء للمصابين، مؤكدًا أنه يتابع بقلق تطورات حريق المنقف ويتواصل مع الجهات الرسمية الكويتية للاطمئنان على سلامة المصريين في المنطقة المتضررة.

أكد سليم، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، وقوف الجالية المصرية إلى جانب الكويت وشعبها الشقيق في هذه الظروف الأليمة، ووضع جميع إمكانيات الجالية تحت تصرف السلطات الكويتية للمساعدة في أي جهود إغاثية أو إنسانية قد تكون مطلوبة.

وهزّت فاجعة حريق هائل اندلع في فجر اليوم الأربعاء، مبنى سكني مكتظ بالعمال في منطقة المنقف بالكويت، مشاعر الكويتيين والعالم بأسره، تاركةً وراءها كارثة إنسانية مروعة راح ضحيتها أكثر من 35 شخصًا، فيما أصيب العشرات بجروح متفاوتة الخطورة.

وفي تمام الساعة 6 صباحًا اندلع الحريق في مبنى مكون من 6 طوابق في منطقة المنقف قطعة 4 شارع 23، ورجّحت التحقيقات الأولية أن الحريق بدأ في الطابق الأرضي بسبب سوء تخزين مواد قابلة للاشتعال وتواجد العديد من اسطوانات الغاز، حيث انتشر الحريق بسرعة هائلة بسبب كثافة المبنى وعدم وجود مخارج آمنة للطوارئ.

وواجهت فرق الإطفاء صعوبة في السيطرة على الحريق بسبب كثافة الدخان والحرارة المرتفعة، حيث تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق بعد ساعات من الجهود المضنية.

وأكد مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية في وزارة الداخلية اللواء عيد العويهان، وفاة أكثر من 35 شخصًا في موقع الحريق، حيث تم نقل العشرات من المصابين بجروح متفاوتة الخطورة إلى المستشفيات.