الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"حريق المنقف" كارثة تهز الكويت.. ورئيس الجالية لـ"الدستور": المصريون بخير

حريق المنقف
حريق المنقف

أكد علاء سليم، رئيس الجالية المصرية بالكويت، وأمين عام اتحاد المصريين في الكويت، سلامة جميع أفراد الجالية المصرية في الكويت، ولم يتعرض أي منهم لأي أذى جراء حريق منطقة المنقف مشيرًا أن غالبية الضحايا من العمالة الآسيوية.

وتقدم سليم بخالص التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحايا، والشفاء للمصابين، مؤكدًا أنه يتابع بقلق تطورات حريق المنقف ويتواصل مع الجهات الرسمية الكويتية للاطمئنان على سلامة المصريين في المنطقة المتضررة.

txt

"القاهرة الإخبارية" تعرض مشاهد من نشوب حريق في أحد المباني بمدينة المنقف

 أكد سليم، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، وقوف الجالية المصرية إلى جانب الكويت وشعبها الشقيق في هذه الظروف الأليمة، ووضع جميع إمكانيات الجالية تحت تصرف السلطات الكويتية للمساعدة في أي جهود إغاثية أو إنسانية قد تكون مطلوبة.

وهزّت فاجعة حريق هائل اندلع في فجر اليوم الأربعاء، مبنى سكني مكتظ بالعمال في منطقة المنقف بالكويت، مشاعر الكويتيين والعالم بأسره، تاركةً وراءها كارثة إنسانية مروعة راح ضحيتها أكثر من 35 شخصًا، فيما أصيب العشرات بجروح متفاوتة الخطورة.

وفي تمام الساعة 6 صباحًا اندلع الحريق في مبنى مكون من 6 طوابق في منطقة المنقف قطعة 4 شارع 23، ورجّحت التحقيقات الأولية أن الحريق بدأ في الطابق الأرضي بسبب سوء تخزين مواد قابلة للاشتعال وتواجد العديد من اسطوانات الغاز، حيث انتشر الحريق بسرعة هائلة بسبب كثافة المبنى وعدم وجود مخارج آمنة للطوارئ.

وواجهت فرق الإطفاء صعوبة في السيطرة على الحريق بسبب كثافة الدخان والحرارة المرتفعة، حيث تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق بعد ساعات من الجهود المضنية.

وأكد مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية في وزارة الداخلية اللواء عيد العويهان، وفاة أكثر من 35 شخصًا في موقع الحريق، حيث تم نقل العشرات من المصابين بجروح متفاوتة الخطورة إلى المستشفيات.

علاء سليم رئيس الجالية المصرية بالكويت أمين عام اتحاد المصريين في الكويت الجالية المصرية في الكويت حريق منطقة المنقف العمالة الأسيوية

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية" تعرض مشاهد من نشوب حريق في أحد المباني بمدينة المنقف

الأكثر قراءة

قرار عاجل من "التعليم" بشأن المصروفات الدراسية في العام الجديد 2024 - 2025

قناة السويس تحقق إنجازًا غير مسبوق فى عام.. وتكشف خطتها للنهوض بسياحة اليخوت

كشف أسباب حريق المنقف بالكويت.. وإنذار عاجل لأصحاب العقارات

محافظ الغربية يتابع الحملة المكبرة لإزالة برج سكني مكون من 14 طابقا بشارع البحر

تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة.. قبول دفعة جديدة بمعهد التمريض بالمنتزه شرق الإسكندرية

معظمهم عمال.. وفاة 39 شخصًا جراء حريق ضخم فى منطقة المنقف بالكويت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

الحكيم.. وجدوى الكتابة

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

إبراهيم داود

عن كرة القدم البسيطة وصعوبتها

منى رجب

تغليظ العقوبات.. حماية للفتاة والمرأة المصرية

ماجد حبته

استجابة إنسانية لغزة

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: جريدة الشرق العربي.. مرجع أردني لتراثنا الإنساني

جلال حمام

صفقة غامضة.. قتال أم سلام؟

د.كريمة الحفناوى

ماذا نريد من قانون العمل الجديد

صور

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

وزيرة الثقافة تفتتح المعرض العام للأوبرا

محطة تل أبيب

المزيد

رسالة سرية من بلينكن لإسرائيل تكشف "حجر العثرة" في مفاوضات هدنة غزة

الانسحاب من غزة وجدول لوقف الحرب.. أبرز تعديلات حماس على مقترح الهدنة

حرب الإبادة لا تتوقف.. جيش الاحتلال يواصل عدوانه الوحشي على غزة لليوم الـ250