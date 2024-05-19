إصابة طفل صدمه موتوسيكل أمام المدرسة بمركز أبو حماد بالشرقية

أصيب طفل بمحافظة الشرقية، بمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، بعد أن صدمه موتوسيكل أمام المدرسة، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

واستقبل مستشفى أبو حماد المركزي الطفل “علاء.ي.ك”، 11 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، ومقيم قرية الحلمية، دائرة مركز أبو حماد، وتبين إصابته بعد أن صدمه موتوسيكل، أمام المدرسة الابتدائية بالقرية وتم نقله لمستشفى ابو حماد المركزي لتلقى العلاج.

وفى سياق متصل، أُصيب طفل بمحافظة الشرقية، بعد أن صدمته سيارة بالصالحية بمحافظة الشرقية، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج اللازم، حيث استقبل مستشفى الصالحية، الطفل “محمد.إ.ب”، يبلغ من العمر 6 سنوات، مقيم بالقصاصين، بمدينة الصالحية، مصاب بكسر بعظام الحوض، وتبين إصابته بعد أن صدمته سيارة أمام منزله، بالقصاصين، وتم نقله لمستشفى الصالحية لتلقي العلاج اللازم.