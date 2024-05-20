نادى الشرقية يتعاقد مع لاعبين جدد لدعم فريق كرة القدم فى الدورى الممتاز

أعلن مجلس إدارة نادي الشرقية برئاسة الدكتور حمدي مرزوق، استمرار التعاقد مع عدد من اللاعبين الجدد وضمهم لفريق كرة القدم، لتنمية قدرات الفريق ودعمه خلال سباق الموسم المقبل بالدورى الممتاز.

وأعلن نادى الشرقية، أنه تم التعاقد مع الجناح الصاعد اللاعب محمد حماده محمود الشهير "وسوس"، وذلك لمدة 4 مواسم، لتدعيم صفوف الفريق بعد الصعود هذا الموسم للدوري الممتاز "ب"، وفقًا للرؤية الفنية للكابتن عمرو عبده، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

من جانبه، قال الدكتور حمدى مرزوق، إن مجلس الإدارة أبرم العديد من الصفقات خلال الأيام القليلة القادمة، لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم المقبل بالدوري الممتاز "ب".

واللاعب محمد حماده "وسوس" من ناشئين نادي الشرقية ومن مواليد 2004، وقد تم تصعيده الموسم الماضي إلي الفريق الأول بعد ظهوره بمستوى متميز مع فريقه وقناعة الكابتن عمرو عبده بمستواه الفني

ونجح النادى أيضا فى ضم والتعاقد مع الجناح الطائر اللاعب عمر مانو في صفقة انتقال حر، وذلك لمدة ثلاث مواسم قادمة، لتدعيم صفوف الفريق بعد الصعود هذا الموسم للدوري الممتاز "ب"

و اللاعب عمر مانو من ناشئين نادي القناة، ولعب لأكثر من نادي منهم نادي المريخ ونادي القناة ونادي الرباط والأنوار ونادي النوبة ونادي جولدي وشباب فاقوس، ويبلغ من العمر 22 عامًا.

ونجح مسئولو نادي الشرقية، في التعاقد ايضا مع الإخطبوط أحمد فياض، حارس مرمى نادي الرباط والأنوار، وذلك لمدة موسمين قادمين في صفقة انتقال حر، ويذكر أن فياض لعب لأكثر من نادي، وساهم في صعود أندية بورفؤاد والفنار وغزل بورسعيد إلي دوري الدرجة الثانية.

وكان الكابتن عمرو عبده المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي والكابتن حماده حنيدق مدرب حراس المرمي، قد سعيا خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية للتعاقد مع اللاعب نظرًا لامكانياته الفنية المتميزة.

الجدير بالذكر أن نادي الشرقية قد نجح في الصعود هذا الموسم إلي دوري الممتاز "ب" بعد أن تصدر المجموعة الثامنة لدوري القسم الثالث برصيد 49 نقطة، والتي ضمت أندية الشرقية والمنوفية.

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