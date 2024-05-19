الأحد 19 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استقبال 6036 طلبًا لاستخراج شهادات البيانات والتصالح بالشرقية

المراكز التكنولوجية
المراكز التكنولوجية

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور على المراكز التكنولوجية للتأكد من تقديم كافة التيسيرات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات لاستخراج شهادة البيانات لإستكمال إجراءات التصالح على مخالفات البناء، وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية فى بعض مخالفات البناء.

وأوضح المحافظ، أنه يسمح للمواطنين التقديم على طلب شهادة بيانات بالمراكز التكنولوجية المنتشرة في مراكز ومدن وأحياء ووحدات المحافظة أو من خلال البوابة الحكومية لخدمات المحليات أو من خلال التطبيق الصادر حديثا من وزارة التخطيط.

وأشار المحافظ، إلى أن إدارة المتغيرات المكانية تفحص الطلبات وإجراء المعاينات وإصدار شهادة بجميع بيانات العقار المطلوبة من الإدارات الهندسية وإدارات التخطيط العمراني وإدارة أملاك الدولة، تيسيرًا على المواطنين لتكون البيانات متاحة من خلال شهادة واحدة يتقدم بها المواطن بملفات التصالح.

ووجه المحافظ بتعاون جميع الإدارات الهندسية والأملاك والمتغيرات المكانية؛ لضمان سرعة انجاز الطلبات المقدمة من المواطنين وتشكيل لجان بجميع الوحدات المحلية بالمحافظة، لضمان سرعة الإنتهاء من المعاينات اللازمة للطلبات المقدمة وإعداد تقرير يومي بعدد الطلبات المقدمة والمعاينات ونسبة الإنجاز فيها.

يذكر أن المراكز التكنولوجية قد استقبلت 6036 شهادة بيانات مقدمة من المواطنين، والتي تضمنت 5778 طلب مقدم من خلال شباك المنظومة الإلكترونية الخاصة بالمراكز التكنولوجية و77طلب من خلال البوابة الإلكترونية للمحليات و181طلب من خلال تطبيق الهاتف المحمول.

وكان محافظ الشرقية قد أوضح أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية والجهات المعاونة قد أنهت استعداداتها لاستقبال طلبات المواطنين من خلال 19 مركزًا تكنولوجيًا رئيسيًا بمراكز المدن، فضلاً عن 60 أخرى بالوحدات المحلية القروية، وجارٍ تدعيم العمل بـ47 مركزًا مصغرًا إضافية، وتم الإعلان ووضع ملصقات تحمل بيانات تفصيلية للأوراق والمستندات المطلوبة والشروط والمعايير ولائحة التسعير بمقر المراكز التكنولوجية ورئاسة مراكز ومدن وأحياء المحافظة؛ تيسيرًا على المواطنين.

اجراءات التصالح مخالفات البناء رؤساء المراكز والمدن والأحياء شهادة بيانات الإدارات الهندسية والأملاك التكنولوجية

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