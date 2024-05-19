محافظ الشرقية يلتقي وفدًا كوريا لبحث استخدام المدافن الصحية فى إنتاج الكهرباء

التقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، كينج يونج ممثل الشركة الاستشارية الكورية (SEJIN)، ومعتز زكريا ممثل شركة رحيل للاستشارات الهندسية والوفد المرافق لهما، في حضور المهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات، وعبد الرحمن بدوى رئيس لجنة التنمية المستدامة بوزارة التنمية المحلية، و شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق، وخالد عبد المجيد مدير إدارة النظافة بالديوان العام؛ لبحث أوجه التعاون والتنسيق بين المحافظة والشركات الاستشارية في مجال مشروعات توليد الكهرباء من المخلفات الصلبة.

وأكد المحافظ عمق العلاقات الثنائية والتي تجمع الحكومتين المصرية والكورية مما كان لها عظيم الأثر في جذب المزيد من الإستثمارات الكورية داخل جمهورية مصر العربية، مؤكدًا تقديم سُبل الدعم للشركات العاملة على أرض المحافظة والأخرى الجادة في تحقيق وتنفيذ استثمار يرتقي بمستوى الخدمات المؤداه للمواطنين.

ومن جانبه، أعرب ممثل شركة (SEJIN) الكورية عن شكره وتقديره لاستقبال المحافظ له اليوم وتطلعه للتعاون المثمر مع المحافظة وتنفيذ وتمويل مشروع قومي إستراتيجي بقيمة ٣٠ مليون دولار، وتم الانتهاء من معاينة وإعداد دراسات الجدوي الخاصة بإنشاء محطة توليد الكهرباء من غاز الميثان المتولد من المدفن الصحي بالخطارة، حيث تم الإنتهاء من عمل جسات بعمق 10 امتار في أماكن متفرقة بالمدفن الصحي وإنشاء شبكة المواسير اللازمة لإختبار كمية الغاز المتولدة من النفايات تمهيدًا لتنفيذ المشروع علي أرض المحافظة.

واستعرض ممثل شركة رحيل للاستشارات الهندسية، الموقف التنفيذي لإجراءات بدء تنفيذ المشروع والذي من شأنه تحويل قطاع المخلفات الصلبة من قطاع خدمي مستهلك يمثل عبئا علي الدولة الي قطاع منتج يضخ للدولة استثمارات ذات عوائد مالية بتوطين صناعة جديدة لأول مرة في مصر والشرق الاوسط بتكنولوجيا حديثة صديقة للبيئة وتمويل كامل من شركة سيجين الكورية والشريك المصري شركة رحيل وذلك لتوليد الكهرباء من غاز الميثان المتولد من خلايا المدفن الصحي بهدف تعظيم الاستفادة من موارد مصر الطبيعة وتنويع مصادر الطاقة الكهربائية من خلال صناعة تدوير المخلفات الصلبة.

كما تطرق اللقاء إلى توجيه الشكر للجهاز التنفيذي لمحافظة الشرقية لتعاونهم المثمر والبناء في إعداد دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع وتذليل كافة العقبات أمام الوفد فضلا عن الاستعداد الجيد لتنفيذه علي أرض المحافظة.

فيما أكد محافظ الشرقية أن وزارة التنمية المحلية قامت بتطوير منظومة المخلفات الصلبة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية والإستفادة منها في تنفيذ مشروعات حيوية تساهم في تحسين الأوضاع البيئية والصحية للمواطنين والحد من معدلات التلوث وإقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات وتنمية الاقتصاد الوطنى وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

وفي نهاية اللقاء، أوضح أن المحافظة على استعداد كامل لتنفيذ أي مشروعات تنموية وخدمية ذات جدوى اقتصادية تعود بالنفع والفائدة على المواطنين وتساهم في احداث التنمية المستدامة، قائلا: “نرحب بالمزيد من الإستثمارات الجادة في كافة القطاعات بما يعود على تحسين مستوى الإقتصاد وزيادة الدخل القومي”.