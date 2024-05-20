الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

“صحة الشرقية” تُناقش إجراءات اعتماد مستشفى الصدر بمنظومة التأمين الصحي الشامل

الاجتماع
الاجتماع

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعًا مع إدارة مستشفى الأمراض الصدرية بالزقازيق، وذلك اليوم الإثنين، بمكتب وكيل الوزارة، في حضور مدير عام الشئون المالية والإدارية، والإدارة العامة للطب العلاجي، ومدير إدارة الجودة، ومديرة إدارة بنوك الدم بالمديرية، لمناقشة الإجراءات النهائية لاعتماد مستشفى الصدر ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، في إطار الاجتماعات المكثفة لمناقشة خطط العمل، للوصول إلي أفضل النتائج الممكنة، والتحسين المستمر للخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

وتناول الاجتماع مناقشة ما تم تنفيذه ضمن خطة تطوير مستشفى الصدر بالزقازيق، وتعزيز جودة الخدمات الطبية بها، لاعتمادها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، خلال المرحلة المقبلة، وتسجيلها من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، في كافة محافظات الجمهورية، قبل نهاية عام ٢٠٣٢، لتوفير رعاية طبية متكاملة للمواطن المصري، وبالمستوى اللائق وبمعايير الجودة العالمية.

وناقش الدكتور هشام مسعود، مع إدارة المستشفى الإجراءات التي تمت لاستيفاء الاشتراطات الصحية بالأقسام الطبية وغير الطبية ضمن معايير "جهار"، والخطة الزمنية للانتهاء من تطوير وحدة المغسلة والمطبخ، كما ناقش الاحتياجات المالية للإنتهاء من كافة الاشتراطات والإجراءات اللازمة للتسجيل والاعتماد بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والتي تؤهل المستشفى للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشار “مسعود” إلى أن محافظة الشرقية مدرجة ضمن المرحلة الخامسة لتطبيق المنظومة بها، لافتًا إلى أهمية تقسيم تطوير مستشفيات المحافظة إلى مراحل، مع تحديد أولويات كل مرحلة، مع التأكيد أيضًا على التدريب والتعليم الطبي المستمر لكافة الفرق الطبية، والذي يساهم في الإرتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمستشفيات الصحة بالمحافظة.

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