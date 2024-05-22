الأربعاء 22 مايو 2024
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طالب بجامعة الزقازيق يبتكر غلاف حفظ طعام "قابل للأكل"

الطالب محمد فتحى
الطالب محمد فتحى

تسعى الدولة جاهدة للحد من استخدام البلاستيك باعتباره أكثر المواد المضرة بالبيئة، وقد تم تدشين عددا من المؤتمرات وحملات الدعايا والفاعليات التى تناشد بالحد من استخدام البلاستيك ومشتقاته، وخلق بدائل صحية جديدة لا تصر بالبيئة.

ومن كلية التكنولوجيا والتنمية بجامعة الزقازيق، أدرك احد الطلاب مدى خطورة حفظ الطعام فى البلاستيك ومنشتقاته، فأقدم على ابتكار فكرة لحفظ الطعام داخل منتج قابل للأكل ولا يضر بالبيئة.

من داخل الكلية، التقت “الدستور”، بالطالب محمد فتحى، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية التكنولوجيا والتنمية، للحديث عن فكرة ابتكاره لتلك الغلاف الذكى، استهل فتحى حديثه بأن الفكرة جاءته بعد علمه بمدى خطورة البلاستيك، وأثناء قيامه بالعمل فى أحد مصانع الأغذية والذى كان يقوم بتغطية المكسرات بالكرامل لتشكل عليها غلافا صلبا لحمايتها، فمن هنا جاءت فكرة حفظ الأطعمة داخل غلاف قابل للأكل.

وقال الطالب، إنه وبحكم دراسته فى مجال الأغذية، فقاده تفكيره إلى خواص بعض المواد في حفظ الأطعمة لوقت أطول، إلى جانب تحقيقها قيمة غذائية، وعدم الإضرار بالبيئة.

أضاف الطالب أن الغلاف الذكى مصنوع من مواد طبيعية مثل  الجيلاتين وبروتين الصويا وبروتين اللبن، فمادة الجيلاتين والتى تعمل كمادة داعمة إلى جانب الدهون كمادة مانعة لدخول الرطوبة، والبروتينات لزيادة القيمة لغذائية، ويمكن وضع زيوت طيارة إذا كان الأطعمة خضروات أو فاكهة وإضافة زيوت التوابل إذا كان الاطعمة المراد حفظها لحوم أو دواجن، وبعد دمج المواد بالماء الساخن تشكل غلاف رقيق أشبع بالورق السلوفان.

وأوضح الطالب، أن هناك العديد من الفوائد لذلك الغلاف الذكى، منها تقليل التلوث البيئي الناتج عن كثرة النفايات الضارة خاصة البلاستيك ومشتقاته، حيث أن الغلاف قابل للتحلل البيولوجي، زيادة فترة الحفظ للمنتج، وزيادة القيمة الغذائية.

واختتم الطالب حديثه، موجها الشكر لكل من الدكتور خالد محروس عميد كلية التكنولوجيا والتنمية، والدكتور عبد الجواد الشواف استاذ علوم الاغذية بالكلية والمشرف على المشروع، لما قدماه من دعم لجهوده فى ذلك المشروع إلى جانب دعم الطلاب فى جميع مشروعاتهم.

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كلية التكنولوجيا والتنمية جامعة الزقازيق الغلاف الذكى الحد من استخداام البلاستيك حفظ الطعام

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