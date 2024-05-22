الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لا مشكلات.. نائب رئيس جامعة الزقازيق: الامتحانات تسير بهدوء وانتظام

تفقد الامتحانات
تفقد الامتحانات

تفقد الدكتور عاطف حسين، نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب، أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية الحقوق.

 

وأكد نائب رئيس الجامعة أن الامتحانات تسير بشكل منظم بالجامعة ودون وجود عوائق تؤثر على سيرها وانتظامها ودون وقوع مشكلات.

 

رافقه خلال الجولة التفقدية اليوم الدكتور ممدوح المسلمى عميد كلية الحقوق، ووكلاء الكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

 

وأكد نائب رئيس الجامعة ضرورة الالتزام بضوابط أداء الامتحانات، واتخاذ كل الإجراءات لضمان تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، مشددا على أهمية إتاحة كل سبل الراحة والأمان والدعم للطلاب، والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها، مع توفير جميع الخدمات والتسهيلات للطلاب بما يساعدهم على أداء الامتحانات بسهولة ويسر.

 

وأضاف عاطف حسين أن الجامعة تسعى بهذه الخطوات إلى توفير بيئة مثالية للطلاب خلال فترة الامتحانات، مما يسهم في تحقيق نجاحهم الأكاديمي.

 

نائب رئيس الجامعة شئون التعليم والطلاب أعمال الامتحانات دون وجود عوائق عميد كلية الحقوق وكلاء الكلية

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