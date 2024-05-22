إدارة السياحة بالشرقية تنظم ورشة عمل لتدريب 15 حرفى يدوي للفخار

تنفيذًا لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء ومحافظ الشرقية،تنظم إدارة السياحة والمتاحف بديوان عام الشرقية ورشة عمل لأصحاب الحرف اليدوية لمنتجات الفخار من قريتى المشهدى ومحمد حسين، بمصنع الخزف والصينى بمسطرد، للتدريب على تطوير المنتجات اليدوية المرتبطة برحلة العائلة المقدسة من فخار وخزف.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على أهمية الورش التدريبية لدعم وتطوير أصحاب الحرف اليدوية لتطوير منتجاتهم كونها من أهم الصناعات التي تدعم قطاع السياحة والتي تشكل النسبة الأعلى في التأثير على الاقتصاد المحلي وعكس ثقافة المجتمع وهويته.

ومن جانبها أكدت الدكتورة رشا حسن مدير إدارة السياحة والمتاحف بالشرقية، أنه تم تنفيذ الورشة بمصنع الخزف والصينى بمسطرد بالقاهرة لتدريب (15) حرفى يدوي للفخار للعمل على تطوير صناعة الفخار لتعزيز القدرة التنافسية للفخار المصرى لتواكب جميع الأذواق في الأسواق العالمية بالإضافة للتدريب على انتاج نماذج مرتبطة برحلة العائلة المقدسة.

فى سياق متصل، أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية قامت الإدارة العامة للشباب بالمديرية (أندية التطوع) بالتعاون مع الإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية بتنفيذ دورة تدريبية علي مدار 3 أيام في الفترة من 17 إلى 19 يوليو الجاري لشباب وفتيات أندية التطوع بمركز منشأة رضوان التابع لإدارة شباب أبو كبير لتوعيتهم بمخاطر الحرائق والحوادث وكيفية التعامل معها سريعًا.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الهدف من تنفيذ الدورة التدريبية هو تعريف أعضاء اندية التطوع بنظرية الإطفاء وأنواع الحرائق، وشرح كيفية استخدام أجهزة الإطفاء اليدوية، وحرائق المطبخ ونظرية الإشعال ومسببات الحرائق، والتعامل مع الغازات وكيفية التصرف في حالة العثور على جسم مشتبه فيه، والتعريف بخطة الإخلاء وكيفية تنفيذها.