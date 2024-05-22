الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إدارة السياحة بالشرقية تنظم ورشة عمل لتدريب 15 حرفى يدوي للفخار

ورشة العمل
ورشة العمل

تنفيذًا لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء ومحافظ الشرقية،تنظم إدارة السياحة والمتاحف بديوان عام الشرقية ورشة عمل لأصحاب الحرف اليدوية لمنتجات الفخار من قريتى المشهدى ومحمد حسين، بمصنع الخزف والصينى بمسطرد، للتدريب على تطوير المنتجات اليدوية المرتبطة برحلة العائلة المقدسة من فخار وخزف.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على أهمية الورش التدريبية لدعم وتطوير أصحاب الحرف اليدوية لتطوير منتجاتهم كونها من أهم الصناعات التي تدعم قطاع السياحة والتي تشكل النسبة الأعلى في التأثير على الاقتصاد المحلي وعكس ثقافة المجتمع وهويته.

ومن جانبها أكدت الدكتورة رشا حسن مدير إدارة السياحة والمتاحف بالشرقية، أنه تم تنفيذ الورشة بمصنع الخزف والصينى بمسطرد بالقاهرة لتدريب (15) حرفى يدوي للفخار للعمل على تطوير صناعة الفخار لتعزيز القدرة التنافسية للفخار المصرى  لتواكب جميع الأذواق في الأسواق العالمية بالإضافة للتدريب على انتاج نماذج مرتبطة برحلة العائلة المقدسة.

فى سياق متصل، أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية قامت الإدارة العامة للشباب بالمديرية (أندية التطوع) بالتعاون مع الإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية بتنفيذ دورة تدريبية علي مدار 3 أيام في الفترة من 17 إلى 19 يوليو الجاري لشباب وفتيات أندية التطوع بمركز منشأة رضوان التابع لإدارة شباب أبو كبير لتوعيتهم بمخاطر الحرائق والحوادث وكيفية التعامل معها سريعًا.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الهدف من تنفيذ الدورة التدريبية هو تعريف أعضاء اندية التطوع بنظرية الإطفاء وأنواع الحرائق، وشرح كيفية استخدام أجهزة الإطفاء اليدوية، وحرائق المطبخ ونظرية الإشعال ومسببات الحرائق، والتعامل مع الغازات وكيفية التصرف في حالة العثور على جسم مشتبه فيه، والتعريف بخطة الإخلاء وكيفية تنفيذها.

إدارة السياحة والمتاحف منتجات الفخار المنتجات اليدوي قطاع السياحة مصنع الخزف والصينى

مواد متعلقة

استقبال 8101 طلب من المواطنين لاستخراج شهادات البيانات والتصالح على مخالفات البناء بالشرقية

في أسبوع اليوم العالمى للمتاحف.. أبرز المعلومات عن تمثال ميريت آمون بمتحف تل بسطة

إصابة طفلة صدمتها سيارة نقل في بلبيس بالشرقية

إصابة طفل باشتباه تسمم بعد تناوله أقراص طبية بالخطأ في الشرقية

نادى الشرقية يتعاقد مع لاعبين جدد لدعم فريق كرة القدم فى الدورى الممتاز

“صحة الشرقية” تُناقش إجراءات اعتماد مستشفى الصدر بمنظومة التأمين الصحي الشامل

سكن كريم وتوفير العلاج.. محافظ الشرقية يلبى طلبات المواطنين فى اللقاء الدورى

الأكثر قراءة

استخرج نتيجتك.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادى 2024 الترم الثانى بالرقم القومى

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس والاسم

عاجل.. مصدر رفيع المستوى: مصر لن تسمح بتحقيق المطامع الإسرائيلية فى فلسطين على حسابها

رئيس الوزراء ينفى الشائعات ويكشف الهدف من قانون "إدارة المنشآت الصحية"

كشف غموض مقتل شاب بطريقة أليمة في نجع حمادي.. الزوج قتل شقيق الزوجة

آخر تطورات أزمة الشيبى والشحات.. تحرك جديد داخل الجبلاية لحسم الأمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

لو لم تجد دورًا جديدًا تلعبه فهاجم القاهرة!

محمد عبدالعزيز

شركاء لا وسطاء

علي سعدة

الدور المصرى ومحاولات تهميشه

أحمد غنام

دبلوماسية مصر التى لا تنحنى أمام المؤامرات

د.كريمة الحفناوى

الملتقى اللاتينى الثالث

عبد الرحمن باشا

قرار القمة العربية بتشكيل قوات حفظ سلام فى غزة.. هل هذا فى مصلحة مصر؟

القس رفعت فكرى سعيد

مائة شخصية قبطية

عبدالوهاب داود

إدريس ومحفوظ.. تولستوى أم دوستويفسكى؟!

صور

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

الفيشاوي ومي سليم يتألقان في العرض الخاص لـ "بنقدر ظروفك"

حوار شيق لـ ريهام حجاج مع الدستور حول كواليس صدفة

محطة تل أبيب

المزيد

توغل أعمق.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتخذ مواقع جديدة داخل رفح

"بن غفير": لن نسمح بإصدار بيان حول الدولة الفلسطينية

"واتس آب" يفضح جيش الاحتلال.. جريمة إسرائيلية جديدة فى غزة