الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"صحة الشرقية": إجراء جراحات دقيقة وهامة بمستشفى الحسينية المركزي

جانب من الجراحة
جانب من الجراحة

أعلنت مديرية الصحة بالشرقية، عن نجاح مستشفى الحسينية المركزي فى إجراء عدد من الجراحات الدقيقة والهامة، بوحدة المناظير.

 إجراء 5 حالات مناظير

 وأجرت الفرق الطبية بقسم مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى الحسينية المركزي، بقيادة الدكتور محمد نور الدين المشرف العام على المناظير بالمديرية، والدكتور محمود حسن استشاري مناظير الجهاز الهضمي، والدكتور أحمد فوزي رئيس قسم الباطنة، تحت إشراف الدكتور محمد الرمادي مدير المستشفى، 5 حالات مناظير، منهم حالتين كانت تعاني من نزيف بالجهاز الهضمي، وتم إجراء 5 منظار جهاز هضمي لهما، كما تم ربط دوالي المريء لحالة أخرى، وتشخيص قرحة بالاثنى عشر لمريضة أخرى، وتم إجراء المناظير بنجاح، وجميع الحالات بحالة جيده ومستقرة، وتتلقى الرعاية الطبية بالمستشفى.

وقدم الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الشكر لمدير عام الطب العلاجي ومدير إدارة المستشفيات والمشرف العام على المناظير بالمديرية، ولمدير المستشفى وللسادة الأطباء، ولجميع القائمين على هذا العمل، لخدمة المرضى والمصابين بمركز ومدينة الحسينية والمراكز المحيطة بها.

تنفيذ قافلة طبية شاملة بقرية بني صالح بمركز بلبيس

وفى سياق متصل، قال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنه تم تنفيذ قافلة طبية علاجية شاملة بقرية بني صالح بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، والتي استمرت لمدة يومين، وتم اتخاذ  كافة الإجراءات الوقائية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

كما ضمت القافلة العديد من التخصصات الطبية هي: “الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، جلدية وتناسلية، تنظيم أسرة، الرمد، أنف وأذن

وتم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني علي 1320 مريض من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 21 حالة تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية.

قسم مناظير الجهاز الهضمي مستشفى الحسينية المركزى حالات مناظير الجراحات الدقيقة إجراء المناظير بنجاح

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