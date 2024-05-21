الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"حوكمة الأخطاء الشائعة في أعمال الجرد السنوي" في ورشة بـ"بيطري الشرقية"

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أكد د.ممدوح غراب، محافظ الشرقية ضرورة الاهتمام بـ الثروة الحيوانية والداجنة وزيادة إنتاجيتها مع رفع الوعي الطبي البيطري بين أصحاب المزارع والماشية وذلك من خلال الاستمرار في تكثيف عقد الندوات وتنظيم حملات التوعية الإرشادية؛ للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار اللواء إبراهيم متولى، مدير مديرية الطب البيطري، إلى أن مديرية الطب البيطري بالشرقية قامت بتنظيم ورشة عمل بعنوان (حوكمة الأخطاء الشائعة فى أعمال الجرد السنوى)، بحضور ميرفت عليوة (المدير المالي والإداري) والدكتورة أماني فايز، مدير إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية والدكتور أحمد عبد الحميد، مدير إدارة الشئون القانونية بالمديرية ومديري الادارات الداخلية وجميع رؤساء أقسام  الشئون المالية والادارية بجميع الإدارات الخارجية وبعض مديري  الإدارات الداخلية والخارجية.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري أن الورشة تأتى لنقل الخبرات بين الإدارات الفنية المختلفة وتهدف الى تعريف الحاضرين عن آلية الجرد السنوي وأهميته وعلاقته في إنجاز الحسابات الختامية ومهام أعمال لجانهم وفق الضوابط والتعليمات المُتبعة وبشكل مفصل ليتسنى لهم المباشرة في أداء أعمالهم وأهم التوصيات الواجب إتباعها في المخازن ومراجعة أعمال الجرد السنوي من قبل الرئيس المالي والإداري بكل إدارة وتم عرض بعض الأخطاء الشائعة في أعمال الجرد لتجنبها وذلك فى إطار سعى المديرية وبذل كل الجهود للحفاظ على الثروة الحيوانية.

فى نهاية الورشة، قام مدير المديرية بتقديم الشكر لجميع الحاضرين على كل الجهود المبذولة للنهوض بالثروة الحيوانية والداجنة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

فى السياق، أشار مدير مديرية الطب البيطري إلى أنه في إطار الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع التي بدأت أعمالها في 4 مارس ٢٠٢٣ قامت المديرية عن طريق 180 لجنة خلال 5 أسابيع من الحملة بتحصين ( ٥١٤ ألفًا و٤٠٦) رأس ماشية.

الثروة الحيوانية الوعي الطبي البيطري عقد الندوات حملات التوعية ورشه عمل

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