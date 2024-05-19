لجنة "ذوي الهمم" بالشرقية تنظم زيارة لطلبة مدرسة التربية الفكرية إلى متحف تل بسطة

بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للمتاحف نظمت اليوم لجنة ذوي الهمم بديوان عام محافظة الشرقية زيارة لـ(20) طالبا من مدرسة شيبة للتربية الفكرية، لمتحف تل بسطا بالزقازيق.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اهتمام المحافظة بتقديم خدمات متميزة لذوي الهمم على مدار العام إيمانًا بأهمية هذه الفئة واستمرار دعمها ودمجها في المجتمع، وذلك فور إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2018 عام خاص لذوي الإعاقة في مصر، في خطوة إنسانية عظيمة، تؤكد رعاية الدولة المصرية لهذه الفئة، وانحيازها الواضح لذوي القدرات الخاصة، لإعداد مجتمع دامج خالٍ من الحواجز، يضمن التمكين والحياة الكريمة للأشخاص ذوي الهمم وأسرهم.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة رانيا ربيع مقرر لجنة ذوي الهمم بالديوان العام أن لجنة ذوي الهمم قامت بالتنسيق مع متحف تل بسطا بالزقازيق وإدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم لتنظيم زيارة لعدد (20) طالب وطالبة من مدرسة شيبة للتربية الفكرية، اليوم، للمنطقة الأثرية بتل بسطا على هامش الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف، لافتة إلى أن الزيارة تضمنت ورش تلوين ورسم وكتابة الأسماء باللغة المصرية القديمة وجولة إرشادية بالمنطقة الأثرية قاعة العرض المتحفي، برفقة أحد المرشدين بالمتحف، وذلك بحضور الدكتورة آمال أحمد مصطفى أستاذ متفرغ بكلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل ورئيس مجلس إدارة جمعية التأهيل ذوي الإعاقة بالزقازيق.