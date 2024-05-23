تحت مظلة التحالف الوطني.. الكشف على حوالي 54 ألف مريض عيون في الشرقية

في ظل توجيهات رئيس الجمهورية باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية، وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية بقيادة عبدالحميد الطحاوي، وتحت مظلة التحالف الوطني، أعلنت جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الكشف الطبي على 54 ألف و782 مريض عيون، للمرضى غير القادرين على مستوى قرى ومراكز محافظة الشرقية منذ بداية عملها بالمحافظة إلى الآن، وذلك من خلال تنظيم القوافل الطبية بالتعاون مع المستشفى الجامعى بالزقازيق والمراكز الطبية المتخصصة.

وأكد عبدالحميد الطحاوى، توفير كافة سبل الدعم والتكاتف مع مؤسسات المجتمع المدني من أجل النهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الطبية المناسبة لرفع المعاناة عن كاهلهم.

من جهته، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن تم الكشف الطبي على 54 ألف و782 مريضًا وإجراء 11،396عملية جراحية تنوعت ما بين المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية، فضلًا عن تسليم 20 ألف و729 نظارة طبية.

وأشار إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة الشرقية التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مؤكدًا أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة، حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة في أرجاء المحافظة.

وأضاف أن جمعية الأورمان لها تدخلات عديدة للحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية على أرض الشرقية، منها توفير دعم للمشروعات الصغيرة، ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، وكذا توزيع المساعدات المباشرة من ألحفة وبطاطين ولحوم.

يذكر أن جمعية الأورمان نجحت وحتى الآن بجميع محافظات الجمهورية المختلفة في توقيع الكشف الطبي على مليون و200 ألف مريض، وإجراء 213 ألف عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون، وتسليم 172848 نظارة طبية لغير القادرين.