الخميس 04 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

التحالف الوطنى: 5 قرى تستفيد من معرض الأورمان المجانى لتوزيع الملابس الشرقية

المعرض
المعرض

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية، بالتعاون مع جمعية الأورمانمعرضا لتوزيع الملابس الجديدة مجانا على 500 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية بأبناء عدد 5 قرى بمركز الحسينية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحرصًا على النهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية المناسبة لرفع المعاناة عن كاهلهم.

 المعرض يهدف لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا

وقال عبدالحميد الطحاوى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، أن تنظيم المعرض جاء بالتعاون مع جمعية الأورمان بمحافظة الشرقية لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا بقرى سعود ومنشية بشارة والعزبة الحمرا وعزبه الميه وعزبه مشهور طحاوي بمركز الحسينية، مؤكدًا على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

 دعم الأطفال الأيتام على رأس أولويات عمل جمعية الأورمان

من جانبه أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تنظيم معارض الملابس الجديدة على الايتام وغير القادرين جاء استكمالا لما قدمته الجمعية، ومنذ انطلاق عملها الخيري قبل أكثر من 20 عامًا، حيث تضع الطفل اليتيم على رأس أولويات عملها الخيري في جميع أنشطتها، والتي امتدت لنواحي وأنشطة خيرية متعددة وأثمرت بشكل كبير فى مجال تحسين معيشة عدد كبير من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا فى محافظة الشرقية، مؤكدا ان الجمعية تقدم خدماتها لأكثر من مليون طفل يتيم على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن الجمعية بمحافظة الشرقية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى

مديرية التضامن الإجتماعي معرض لتوزيع الملابس الأسر الأكثر احتياج ا الجهاز التنفيذي المشروعات الخيرية

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