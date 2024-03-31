تنفيذي الشرقية يُناقش استعدادات المحافظة لاستقبال احتفالات عيد الفطر المبارك

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الاستعداد الجيد لاستقبال عيد الفطر المبارك من خلال تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين العامة وبمحيط المساجد والساحات المخصصة للصلاة والحدائق والمتنزهات العامة لتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين لقضاء أجازة العيد، وكذلك توفير الأماكن والمنافذ اللازمة لعرض وبيع ملابس ومستلزمات العيد بأسعار مناسبة للمواطنين.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي، والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات، والعميد زكريا سعد مدير إدارة شرطة المرافق، والعقيد محسن القلش مدير إدارة مباحث التموين، وممثلين عن إدارتي المرور والحماية المدنية، ومكتب المستشار العسكري، ومديري المديريات الخدمية والهيئات، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات النوعية، وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.

أصدر المحافظ تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري بتكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق ومحلات وشوادر بيع اللحوم، لإحكام السيطرة والرقابة والتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة حرصًا على الصحة العامة للمواطنين، والمتابعة المستمرة لمحطات الوقود بنطاق دائرة المحافظة، وكذلك المخابز وتشغيلها بكامل طاقتها خلال أجازه عيد الفطر المبارك.

كما شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية الزراعة والتصدي بكل حزم لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والعمل على إزالة المخالفة في المهد قبل أن تتفاقم وتصبح كتلًا خرسانية يصعب التعامل معها، بجانب رفع درجة الإستعداد بمرفقي مياه الشرب والصرف الصحي لمواجهة أي أحداث طارئه خلال أجازه العيد.

وخلال الاجتماع كلف محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والاحياء بالتنسيق مع وكيل وزارة الأوقاف لتجهيز الساحات المخصصة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك وتكثيف حملات النظافة بالشوارع والميادين وبمحيط المساجد التي ستشهد أداء صلاة العيد وتهيئه الأجواء المناسبة أمام المواطنين والزائرين لقضاء اجازة عيد الفطر المبارك.

طالب المحافظ مدير إدارة مرور الشرقية بتكثيف الحملات المرورية والدوريات الراكبة على الطرق العامة والرئيسية للتصدي لكافة المخالفات ومنع وقوع حوادث على الطرق وتحقيق اقصى سيولة لحركة المركبات، فضلًا عن تكثيف التواجد الأمني لرجال الشرطة وإجراءات التأمين للمنشآت الهامة والحيوية بنطاق المحافظة.

كلف المحافظ وكيل وزارة الصحة برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات ومنافذ تقديم الخدمة من خلال تواجد مديري المستشفيات أو نوابهم على مدار الساعة ومنع الإجازات وزيادة أعداد الفرق الطبية بالنوبتجيات والسهر وخاصة في الأقسام الحرجة كالإستقبال والطوارئ والعناية المركزة والحضانات لسرعة التعامل مع الحالات الحرجة والطارئة.

كما استعرض محافظ الشرقية إنجازات المحافظة في الفترة من 2018 – 2024م متضمنة الخطة الاستثمارية والمشروعات الخدمية والجهود المبذولة في ملفات التحول الرقمي والإصلاح الإداري والعدالة الإجتماعية والتمكين الإقتصادي وأملاك الدولة والتنمية المستدامة وتمكين المرأة وحصول المحافظة على تجديد شهادة الاعتماد (الايزو) والتميز الحكومي والانضمام لشبكة اليونسكو العالمية، مشيدًا بأداء أعضاء المجلس التنفيذي قائلًا شكرًا لشركاء النجاح.