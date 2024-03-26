الثلاثاء 26 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مشاجرة الشقيقان انتهت بـ"موت الأم" في الشرقية

جثة
جثة

لقيت أم مصرعها، فى وقوع مشاجرة بين أولادها، بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، ونقلت جثتها لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

واستقبل مستشفى فاقوس المركزي كل من “نجفة.م.ع”، 60 سنة، جثة هامدة، و“إسلام.م.ال”، 26 سنة، مصاب بجروح متفرقة بالجسم، وشقيقه “محمد”، مصاب بجرح نافذ بالبطن، جميعهم مقيمون بمساكن أحمد حلمي بمركز فاقوس.

وتبين وقوع مشاجرة بين الأبناء، أسفرت عن وفاة الأم وإصابة أولادها، وجرى إخطار الأجهزة الأمنية لاتخاذ اللازم حيالهم، وتم التحفظ على جثة الأم تحت تصرف النيابة العامة.

وفى سياق متصل، استقبل مستشفى أبوحماد المركزي،  5 مصابين بأعيرة نارية وجروح، إثر وقوع مشاجرة بينهم، بدائرة المركز، وتم تحرير المحضر اللازم.

تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ باستقبال مستشفى أبوحماد المركزي كلا من: «حلمى.ال.ع» البالغ من العمر 38 عامًا، وشقيقه «نبيل» البالغ من العمر 40 عامًا، ونجل المصاب الثاني «أدهم» البالغ من العمر 20 عامًا، ونجله الأصغر «محمد» البالغ من العمر 17 عامًا، و«محمود.ج.ال» البالغ من العمر 32 عامًا، جميعهم مقيمون بتل شمنديل، دائرة مركز أبوحماد، مصابين بإصابات مختلفة بجروح وطلقات نارية

كما أصيب خفير نظامي، في مشاجرة وقعت بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، وتم تحرير المحضر اللازم.

تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من  مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ باستقبال مستشفى كفر صقر المركزى، باستقبال مستشفى كفر صقر المركزى لـ“ع. م. م”، 40 سنة، خفير نظامى، ومقيم قرية كفر أبو الديب، دائرة مركز كفر صقر، إثر إصابته فى مشاجرة وقعت بطريق كفر صقر، أمام كوبرى السوق، بعد أن تعدى عليه مجموعة من الأشخاص.

وتبين إصابته بجرح قطعى بالكوع، وقطع فى الأوتار، وتم نقله لمستشفى جامعة الزقازق لعدم استقرار حالته.

وقوع مشاجرة مركز فاقوس جروح متفرقة بالجسم مستشفى فاقوس جرح نافذ بالبطن

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