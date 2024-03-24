رفع حالة الاستعداد فى الشرقية لمواجهة الطقس وسقوط الأمطار

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن رفع حالة الاستعدادات القصوى بكل الأجهزة والمرافق والمديريات الخدمية، تزامنًا مع التقلبات الجوية المفاجئة وسقوط الأمطار.

وأمر المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمراجعة أعمدة الإنارة والتأكد من عزلها لمنع أي حوادث صعق بالكهرباء، وكذا المرور على بالوعات الصرف للتأكد من تصريفها لمياه الأمطار، حرصًا على سلامة المواطنين.

وأكد محافظ الشرقية على انعقاد الدائم لغرفة الطوارئ وإدارة الأزمات بالمحافظة على مدار الـ٢٤ ساعة مع رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المراكز والمدن والأحياء، وربط غرف العمليات الفرعية بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة، لمواجهة أي مشكلة تطرأ والتعامل الفوري وحلها في أسرع وقت.