السبت 23 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

زحام شديد على انتخابات نقابة المحامين بالشرقية (صور)

انتخابات نقابة المحامين
انتخابات نقابة المحامين بالشرقية

تشهد انتخابات نقابة المحامين بمحافظة الشرقية، إقبالا كبيرا على مقرات الناخبين الخاصة بالمحامين، للمشاركة فى الإدلاء بصوتهم لاختيار نقيبهم العام.

ويشهد محيط نادى المحامين بمدينة الزقازيق زحاما شديدا وإقبالا كثيفا من قبل المحامين، المتوافدين على اللجان، لاختيار النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة.

وفتحت اللجان من التاسعة صباحا، ومن المقرر أن تستمر الانتخابات حتى الخامسة مساء، ثم تتوقف ساعتين مهلة الإفطار، يليها بدء عملية الفرز وإعلان أسماء الفائزين.

تفاصيل تقسيم لجان الشرقية 

وتشهد محافظة الشرقية إجراء انتخابات نقابة المحامين، اليوم، فى 31 لجنة على مستوى محافظة الشرقية، 16 منها بنقابات جنوب الشرقية الفرعية، و15 لجنة فى مقرات شمال الشرقية، حيث يتوافد الناخبون فى جنوب محافظة الشرقية على لجانهم بموجب 7 لجان بمقر نادى المحامين بمدينة الزقازيق، ولجنتين فى غرفة المحامين بمنيا القمح، ولجنتين بغرفة المحامين بمركز أبوحماد، و3 لجان بغرفة المحامين بمركز بلبيس، ولجنة بمدينة العاشر من رمضان، ولجنة بمركز مشتول الشوق.

وعن شمال محافظة الشرقية يتوافد الناخبون على لجنتين بمركز الحسينية، ولجنتين بمركز كفر صقر، ولجنتين بمركز ديرب نجم، و3 لجان بمركز فاقوس، ولجنتين بمركز أبوكبير، ولجنة فى ههيا، ولجنة فى الصلحية، ولجنة فى الإبراهيمية، ولجنة بمركز أولاد صقر.

ويتنافس على منصب النقيب العام 15 مرشحًا، و253 مرشحا على مقاعد العضوية، منهم 30 مرشحا على مقعد الإدارات القانونية، و115 مرشحا على مقعد استئناف القاهرة، و19 مرشحا على مقعد استئناف طنطا، و21 مرشحا على مقعد استئناف المنصورة، و16 مرشحا على مقعد استئناف الإسكندرية، و10 على مقعد استئناف الإسماعلية، و18 على مقعد استئناف بني سويف، و17 على مقعد استئناف أسيوط، و7 على مقعد استئناف قنا.

وأوضحت اللجنة أن طريقة التصويت تكون باختيار نقيب عام واحد واختيار 3 مرشحين عن الإدارات القانونية و25 عضوا عن مختلف محاكم الاستئناف.

جانب من انتخابات نقابة المحامين بالشرقية
جانب من انتخابات نقابة المحامين بالشرقية
جانب من انتخابات نقابة المحامين بالشرقية
جانب من انتخابات نقابة المحامين بالشرقية
جانب من انتخابات نقابة المحامين بالشرقية
جانب من انتخابات نقابة المحامين بالشرقية
انتخابات نقابة المحامين محافظة الشرقية مقرات الناخبين االنقيب العام أعضاء مجلس النقابة

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