الأربعاء 20 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضبط 70 ألف لعبة نارية خلال حملة تموينية بنطاق "العاشر من رمضان"

لعبة نارية
لعبة نارية

شنَّت إدارة تموين العاشر من رمضان، حملة برئاسة المهندس مصطفى عبدالقادر، ومصطفى بيومي، رئيس الرقابة التموينية بالإدارة، للمرور على المحال التجارية، وأسفرت الحملة عن تحرير المحضر رقم 3164 جنح قسم أول العاشر من رمضان، ضد صاحب مكتبة بالعاشر من رمضان؛ لحيازته 5000 صاروخ ألعاب نارية مختلفة الأحجام والأنواع.

كما تم تحرير المحضر رقم 3165 قسم أول العاشر من رمضان، ضد صاحب مكتبة بالعاشر من رمضان؛ لحيازته 45000 صاروخ وألعاب نارية مختلفة الأحجام والأنواع.

وتحرير المحضر رقم 3166 جنح قسم أول العاشر من رمضان، ضد صاحب كشك؛ لبيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي المقرر، وتم التحفظ على 100 عبوة سجائر، كما تمكنت الحملة من ضبط 20 ألف صاروخ مع الباعة الجائلين، وتم إعدام المضبوطات بطريقة آمنة حفاظًا على حياة المواطنين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، لفايزة عبدالرحمن، وكيلة وزارة تموين الشرقية، بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من التزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

تموين الشرقية جهاز حماية المستهلك مباحث التموين الحملات التفتيشية العاشر من رمضان

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